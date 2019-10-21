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21октября
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К «жертвам перестройки» отнесла себя четвертая часть россиян

К «жертвам перестройки» отнесла себя четвертая часть россиян
Фото: pixabay.com

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки». Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

В начале октября зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию – «жертвы перестройки». По его мнению, в нее могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 года в возрасте 25-45 лет.

По данным социологического исследования, 25 % россиян считают себя «жертвами перестройки», противоположной точки зрения придерживается 70 %, а 5 % – затруднились ответить. Чаще всего «жертвой перестройки» называют себя респонденты 60 лет и старше (37 %), а реже – молодые люди 18-24 лет (8 %).

Прозвучавшее из Госдумы предложение по введению льготной категории граждан – жертв перестройки – поддерживает 41 % респондентов, против – 47 %, 12 % затруднилось ответить.

Чаще всего поддерживают предложение те граждане, которые относят себя к «жертвам перестройки» (62 %), женщины (46 %), молодежь (64 %). Против такого предложения в основном выступают те, кто не относит себя к «жертвам перестройки» (55 %), опрошенные 45-59 лет (57 %), мужчины (55 %), пишет РИА Новости.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.

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#жизнь

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