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21октября
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сегодня, 15:03 0

В России пройдет волна сокращений

В России пройдет волна сокращений
Фото: StartupStockPhotos с сайта Pixabay

Специалисты сайта по поиску работы HeadHunter провели опрос, в ходе которого выяснили, что каждая 10 компания планирует провести сокращение штата. В опросе приняли участие более 150 работодателей.

О возможных сокращениях персонала заявили 9 % респондентов-работодателей, годом ранее об увольнениях предупреждали 21 % опрошенных. В 2019 году о сокращении объявили 19 % респондентов, сообщает РБК.

Несмотря на то, что планируются сокращения, 62 % компаний планирует расширить штат сотрудников в 2020 году. Больше половины респондентов (55 %) рассчитывают увеличить фонд оплаты труда, тогда как 8 % ожидают его уменьшения. Рост окладов прогнозируют 47 % работодателей.

Около половины опрошенных (49 %) считают свое положение на рынке стабильным. Такая оценка и расчет на то, что в конце 2019 и в 2020 году не будет негативных факторов, влияющих на экономическое развитие.

В Минтруда сообщили изданию, что рынок труда сейчас стабилен, работодатели заявили в службы занятости более 1,7 миллионов вакансий, а число безработных, по официальным данным, на 1 октября составляло 662,2 тысяч человек. В министерстве ожидают, что в 2020 году показатели безработицы будет на таком же уровне.

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#жизнь

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