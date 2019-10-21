В Амурской областной больнице обсудили проблемы ревматологии

Для участия в конференции «Мультидисциплинарные проблемы ревматологии» в столицу Приамурья приехали главный внештатный ревматолог ДФО Эльвира Оттева и заведующий отделением ревматологии клиники иммунопатологии ФГБУ НИИФКИ из Новосибирска Алексей Сизиков. Также участниками конференции стали врачи-ревматологи и терапевты со всей области, врачи-ординаторы и студенты Амурской медицинской академии – всего более ста человек.

«Благовещенск – один из центральных городов Дальнего Востока, мы хотим, чтобы ревматология в Амурской области была на столь же высоком уровне, как и в Москве. Чтобы нашим пациентам не было необходимости уезжать в центральный регион, потому что всю помощь здесь им могут оказать квалифицированные специалисты – детские и взрослые ревматологи. Недавно в Хабаровске мы провели очередной форум ревматологов Дальнего Востока, там были озвучены совершенно новые подходы в лечении ревматологических больных, сейчас нужно поделиться ими и с амурчанами», – рассказала главный внештатный ревматолог Дальневосточного федерального округа и Хабаровского края, заведующая Хабаровским краевым ревматологическим центром, доктор медицинских наук Эльвира Оттева.

Для жителей Дальнего Востока ревматологические заболевания являются острой проблемой. Дальневосточники, в том числе амурчане, часто страдают не только заболеваниями суставов, но также диффузными заболеваниями соединительной ткани и системными васкулитами, здесь медики отмечают значительный рост числа пациентов с такими диагнозами.

В целом к ревматологии относятся более 200 заболеваний костно-мышечной системы, соединительной ткани и сосудов. Основные болезни ревматического характера – ревматоидный артрит, спондилоартриты, остеоартроз, остеопороз, диффузные заболевания соединительной ткани, системные васкулиты.

«В нашей области около тысячи пациентов страдают ревматическим артритом, некоторые из них нуждаются в генно-инженерной терапии, об этом мы говорили на конференции», – пояснила заведующая ревматологическим отделением Амурской областной клинической больницы Оксана Фомина.

Ревматологическое отделение АОКБ является единственным в регионе. На базе отделения работает уникальный в своем роде кабинет антицитокиновой терапии, где пациенты с соответствующими диагнозами получают лечение.

«Эти методы очень специфичны, и их можно применять только в специализированных отделениях, таких как наше, – говорит Оксана Фомина. – В целом на конференции говорилось о новых методах диагностики и лечения, об аутоиммунных заболеваниях. Доктор медицинских наук Эльвира Оттева рассказала о современных методах лечения остеоартрита, с докладами выступил кандидат медицинских наук Алексей Сизиков. У него большой опыт работы с нашими пациентами, мы часто направляем их в Новосибирск на консультации и лечение».

Подобные конференции, говорят медики, помогают им обмениваться опытом, чтобы затем применять на практике новые современные методы лечения.