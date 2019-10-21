Чуть не лишились недвижимости: истории непростых сделок

Расскажем, как агенты и юристы компаний Гильдии риэлторов Приамурья предотвратили потерю клиентами недвижимости и денег, а в одном из случаев - помогли вернуть квартиру, которая по ошибке перешла в собственность других людей.



Поддельная доверенность







Если вы нашли участок земли или квартиру от собственника по очень низкой цене, не спешите радоваться и бежать с продавцом в МФЦ. Даже если собственник продает сам, без доверенности…

Не так давно риэлторами Гильдии в Благовещенске было зафиксировано несколько попыток продажи объектов по поддельным доверенностям. Факты вскрывались, поскольку опытные юристы очень просто проверяют подлинность этого документа.

Чем чревато купить недвижимость по поддельной доверенности? Такие сделки в дальнейшем будут оспариваться, когда настоящий собственник узнает о случившемся, и покупатель рискует остаться ни с чем.

«А квартира уже не ваша»

Еще один случай произошел в Благовещенске в прошлом году. В компанию «Перспектива 24» обратились клиенты, желающие продать свою квартиру.

- Мы всегда в этих случаях проверяем, действительно ли продавец является собственником, - поясняет руководитель юридической службы «Перспектива 24» в Благовещенске Арсений Салимшин. – В этот раз, как обычно, сделали запрос в Росреестр. И получили выписку – квартира нашим клиентам не принадлежала…

Это было настоящим сюрпризом для семьи. Как выяснилось, незадолго до того они уже пытались продать это жилье. Обратились в одну компанию, там нашли покупателей. Но агенты допустили путаницу, в результате которой покупатели расторгли сделку.

Однако договор о переходе прав собственности прошел регистрацию. О чем не знали ни продавцы, ни покупатели. Всплыл этот неприятный факт только в момент обращения в «Перспективу 24».

- Потребовалось время, судебные разбирательства и множество юридических приемов, чтобы вернуть людям их квартиру. Нам удалось сделать это, и затем наши агенты ее успешно продали. В этот раз сделка была оформлена надлежащим образом, - подводит итог Арсений Салимшин.

Споры по наследству

- Однажды мы проводили сделку для нашего клиента-покупателя, - рассказывают еще одну историю Елена Лукьянова, ведущий юрист компании «Этажи» в Благовещенске. – Продавец свою квартиру получил в наследство, а в этих случаях мы берем с наследника расписку – что если вдруг появятся еще претенденты на недвижимость, и дело обернется судами, то все издержки несет он.

Для юридического отдела «Этажей» это обычная практика. И в случаях, когда продавцы уверены в юридической чистоте своей сделки, они охотно дают такие расписки. Но в тот раз продавец спокойно заявил: «А они появятся, это я знаю точно». Чтобы не подставлять клиента, компания отменила сделку.





Продать квартиру психически нездорового человека

Еще одна причина, по которой сделку могут признать недействительной – недееспособность собственника.

- Мы столкнулись в своей практике с такой ситуацией. К нам обратился клиент за поиском квартиры. За несколько дней мы нашли подходящий вариант, клиенту он понравился. Перед подписанием предварительного договора продавец предупредила, что квартира находится в собственности менее 3 лет, и принадлежит ее племяннице. На подписании предварительного договора мы увидели, что единственный собственник – племянница – все время сидит и молчит, а за нее все решают дядя и тетя, - рассказывает генеральный директор компании "Century 21" Дмитрий Серов.

Далее юристы компании запросили у продавцов справку о том, что собственник не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Однако такие справки предоставлены не были, так как собственник уже год к тому моменту был признан психически нездоровым. Естественно, сделку проводить не стали.

- У этой истории есть продолжение, - добавляет Дмитрий Серов. – Спустя время другой наш агент искал квартиру для другого клиента. Нашли подходящий вариант у наших коллег – в одном из местных агентств недвижимости. Но когда документы попали в наш юридический отдел, выяснилось, что это та же самая квартира с тем же самым собственником! И компания, которая продавала объект, прекрасно знала об этом нюансе. Мы приехали к руководителю, провели беседу. И защитили своего клиента. Квартиру подобрали другую и провели сделку юридически чисто.

К сожалению, ситуаций, когда продавцы и покупатели недвижимости рискуют потерять деньги и жилье, намного больше. Совет Гильдии риэлторов Приамурья таков: обращайтесь за помощью только в проверенные компании, имеющие штатных юристов.