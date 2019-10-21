Распределять деньги на отлов бездомных собак в Амурской области будут по-новому

На заседании комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии заксобрания Амурской области обсудили новую методику выделения денег на отлов и содержание бездомных животных. Средства предлагается распределять исходя из численности населения муниципального образования – 1 животное на 1 500 человек.

Учитывая, к примеру, что в Благовещенске проживают 225 тысяч человек, подлежать отлову будут 150 собак за счет областных субвенций. При этом в октябре администрация города объявила конкурсы на отлов и содержание до конца 2019 года 300 собак.

Если в населенном пункте не нужно отлавливать собак, субвенция будет перераспределяться между другими муниципалитетами.

Как пояснили специалисты управления ветеринарии Амурской области, сложность учета бездомных животных состоит в том, что они мигрируют. При этом специалисты считают, что больше всего безнадзорных собак в более крупных городах, в том числе в Благовещенске и Белогорске. В больших населенных пунктах условий выжить на улице больше, чем в поселках.

«На встречах с населением вопрос регулирования численности безнадзорных животных – один из самых наболевших. Поэтому методику выделения средств нужно обязательно доработать, чтобы закон вышел полноценным», – рассказал заместитель председателя комитета Анатолий Фесенко. Члены комитета одобрили поправки в областное законодательство о распределении денег и рекомендовали принять их.