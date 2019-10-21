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21октября
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сегодня, 14:20 0

Движение на улицах Шимановского и Литейной в Благовещенске ограничат

Движение на улицах Шимановского и Литейной в Благовещенске ограничат
Фото: admblag.ru

С 22 до 25 октября в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта на улице Шимановского между Ленина и Зейской. Перекроют половину проезжей части.

С 21 до 23 октября будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Литейной между Кузнечной и Театральной. Здесь будут прокладывать кабельную линию, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт

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