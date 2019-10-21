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21октября
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Уровень заболеваемости ОРВИ в Амурской области ниже эпидпорога

Уровень заболеваемости ОРВИ в Амурской области ниже эпидпорога
Фото: pixabay.com

В Амурской области сохраняется стабильный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, этот показатель ниже недельного эпидемического порога на 45,9 %.

Из числа заболевших ОРВИ по-прежнему большая часть приходится на детей до 17 лет. Среди них них больше всего воспитанников детских садов и школьников.

Среди населения циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (адено -, РС-вирусы, парагриппа), лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано.

Чтобы не допустить групповых заболеваний, специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области напоминают: детей с симптомами инфекционных заболеваний нужно оставить дома, не отводить в детсад и не пускать в школу. Чтобы не заболеть, нужно соблюдать меры профилактики: поставить прививку от гриппа, носить медицинскую маску в местах большого скопления людей, чаще проветривать квартиру и регулярно проводить влажную уборку, проводить больше времени на свежем воздухе. При возникновении симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Амурской области находится на среднемноголетнем уровне. При этом наряду с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией. Как сообщало ИА «Амур.инфо», много заболевших прежде всего среди детей.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний уровень. При этом в холодное время года отмечается активизация кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов). В связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость соблюдения основных мер профилактики острых кишечных инфекций – чаще мыть руки, обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением и готовкой, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

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#дети #здоровье

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