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21октября
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сегодня, 13:33 1

Художница Екатерина Ивченко впервые открывает выставку картин в Благовещенске

Художница Екатерина Ивченко впервые открывает выставку картин в Благовещенске
Фото: www.facebook.com

Художница Екатерина Ивченко открывает первую выставку своих картин «о жизни». Все работы выполнены маслом на холсте. Открытие состоится 27 октября 14:00 в Амурской областной библиотеке.

«О чем для меня эта серия картин? Она о жизни: от начала, от сотворения, мучения страстями, поиском себя, принятия того, что правды нет, что всякий человек – ложь и находится в собственном плену, до логичного и порой преждевременного итога, вывода о том, что жизнь коротка, а искусство вечно», – рассказала Екатерина.

По словам художницы, выставить свои картины ей предложила Инга Верещагина – коллега по плейбэк-театру, художница и скульптор.

«Она в меня поверила и настроила. Это современное искусство. Почему в таком жанре? У меня так образы рождаются, по другому не хотят! Идея этой выставки особо не приходила, эти картины всегда жили в моей голове и вот летом вышли в свет на холст», – продолжает художница.

Фото: @stranno_art

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#культура

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Комментарии
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  • Красненькая точка

    Красненькая точка
    1 час назад

    когда не умеешь рисовать-но очень хочется

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