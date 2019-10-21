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21октября
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сегодня, 13:33 0

Ремонт железнодорожного вокзала Тынды обошелся в 200 миллионов рублей

Ремонт железнодорожного вокзала Тынды обошелся в 200 миллионов рублей
Фото: gazeta-bam.ru

В 2019 году был отремонтирован железнодорожный вокзал в Тынде. Его сдали в июне к 45-летию Байкало-Амурской магистрали. Общий объем вложенных средств составил 200 миллионов рублей.

В здании обновили фасад и систему освещения, произвели замену окон, дверей, кровли. Были благоустроены привокзальная территория и островная пассажирская платформа. В рамках первого этапа технического перевооружения вокзала установили три новых динамических информационных табло и систему электронной очереди, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

За 9 месяцев 2019 года на ДВЖД был проведен капитальный ремонт более 80 объектов, среди которых котельные, эксплуатационные депо, вокзалы, станции, детские оздоровительные лагеря и санатории. На эти цели направлялось более 500 миллионов рублей.

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#транспорт #Тында #финансы

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