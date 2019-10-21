Китайцы пытались ввезти в Благовещенск мясо, морепродукты и яйца без документов

На государственной границе в Благовещенске за первую половину октября этого года изъяли более 21 килограмма мяса, морепродуктов и яиц. Продукцию животного происхождения перевозили с нарушениями ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза. Ее уничтожили, а владельцев привлекли к административной ответственности.

Нарушения обнаружили при реализации мероприятий по защите территории РФ от заноса заразных болезней животных из иностранных государств. За первую половину октября служащие отдела госветнадзора амурского управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками таможенной службы на смешанном пункте пропуска через государственную границу РФ «Благовещенск» пассажирское направление задержали 11 партий мяса и мясопродуктов, морепродуктов, яиц.

Товар без документов обнаружили при досмотре ручной клади граждан КНР, въезжающих на территорию РФ. Владельцы продукции за нарушение ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Уточняется, что ввоз продукции животного происхождения в заводской упаковке промышленного изготовления разрешён с условием благополучия страны импортёра.