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21октября
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сегодня, 12:30 2

Благовещенцы должны собрать 137 тысяч рублей, чтобы в их доме была горячая вода

Благовещенцы должны собрать 137 тысяч рублей, чтобы в их доме была горячая вода
Фото: Амур.инфо

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась благовещенка, которая живет в доме № 183/5 на улице Пушкина в Благовещенске. Горожанка рассказала, что у них вышел из строя теплообменник, установленный около 3 лет назад. Для приобретения нового жильцам нужно собрать 137 тысяч рублей. Иначе в доме не будет горячего водоснабжения.

Как объяснила благовещенка, сейчас, если горячее водоснабжение в доме включено, то водой затапливает первый этаж. При этом проблем с отоплением и холодным водоснабжением нет. Управляющая компания дала понять, что 137 тысяч рублей на решение проблемы с теплообменником должны собрать жильцы. Скорее всего, это будет происходить через включение данной статьи расходов в квитанции.

В управляющей компании агентству информацию, переданную горожанкой, подтвердили: действительно, вышел из строя скоростной водоподогреватель, а заменить его пока нечем – аналогов нет. Это оборудование является имуществом жильцов и приобретается за их счет, уточнила собеседница. При этом обслуживанием водоподогревателя занимается УК. Жители дома должны принять решение, каким способом будут собраны необходимые средства.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 минуты назад

    Это как с счетчиками э/э в подъезде, вроде как собственность УК, обслуживает ДЭК, а менять за счет собственника квартиры.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 минуты назад

    пусть чинят))

    http://stolicaprava.ru/zhilpr/articles/zhilishchnye-voprosy/za-chej-schet-remontiruyut-bojlery.html

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