Благовещенцы должны собрать 137 тысяч рублей, чтобы в их доме была горячая вода

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась благовещенка, которая живет в доме № 183/5 на улице Пушкина в Благовещенске. Горожанка рассказала, что у них вышел из строя теплообменник, установленный около 3 лет назад. Для приобретения нового жильцам нужно собрать 137 тысяч рублей. Иначе в доме не будет горячего водоснабжения.

Как объяснила благовещенка, сейчас, если горячее водоснабжение в доме включено, то водой затапливает первый этаж. При этом проблем с отоплением и холодным водоснабжением нет. Управляющая компания дала понять, что 137 тысяч рублей на решение проблемы с теплообменником должны собрать жильцы. Скорее всего, это будет происходить через включение данной статьи расходов в квитанции.

В управляющей компании агентству информацию, переданную горожанкой, подтвердили: действительно, вышел из строя скоростной водоподогреватель, а заменить его пока нечем – аналогов нет. Это оборудование является имуществом жильцов и приобретается за их счет, уточнила собеседница. При этом обслуживанием водоподогревателя занимается УК. Жители дома должны принять решение, каким способом будут собраны необходимые средства.