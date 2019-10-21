Дочь Тимати познакомилась с его новорождённым сыном от Решетовой

Мама Тимати, Симона Юнусова, показала видео и фото первого знакомства старшей дочери Тимати с новорождённым Ратмиром. Женщина отметила, что ревности при первой встречи не заметила.

«Скажу вам по секрету, я волновалась… Первое знакомство с братиком прошло легко и очень эмоционально! Конечно, это только начало, и надо следить, чтобы не возникала ревность, но это уже работа взрослых, а пока старшая сестра справилась на отлично!» – Подписала галерею фотоснимков Симона.

Судя по видео, сначала Алиса боялась подходить к братику, но потом всё же осмелилась и вместе с папой погладила ребенка по голове. После этого Алисе дали подержать Ратмира на руках.

Пользователи разделились в комментариях на два лагеря. Одни умилялись трогательности момента: «Какой большой малыш! Какие детки милые», «Братик и сестренка, отлично смотрятся!», «Какие они хорошенькие, только посмотрите», «Алиса будет отличной старшей сестрой, я уверена», «Как это трогательно... Ангел в руках ангела».

Другие осудили Симону за то, что она выставляет личное на показ и не дает отдохнуть ребенку и его молодой маме: «Блин, ну бедная Настя! Женщине после родов, нужен покой! Такое гормональное перестроение в организме! Ей нужен только ребенок и муж рядом. А здесь не успела родить, сразу бабка на руки схватила да следом старшую внучку привела! Ну зачем?», «Вы бы еще всю родню в роддом привели», «Зачем нам это видеть, ведь Анастасии хочется отдохнуть», «Нельзя было устроить встречу дома, зачем тащить Алису в больницу?», «Бедная девочка... Мне кажется или она хочет плакать... Видно же, что позитивные эмоции только на камеру».

Сын у знаменитого рэпера родился 16 октября 2019 года. Его назвали Ратмиром в честь покойного друга Тимати – музыканта Ратмира Шишкова, который трагически погиб в 2007 году.