В детских садах Амурской области станет больше логопедов, дефектологов и психологов

Депутаты Законодательного собрания Амурской области внесут поправки в закон о дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем и дополнительном образовании. В частности, предлагается ввести оплату дополнительной ставки логопеда, дефектолога или психолога на каждую группу компенсирующей направленности.

Предварительно нововведения обсудили на заседании комитета по вопросам социальной политики. Они касаются изменения методики формирования объема субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансирование муниципальных учреждений образования.

Меры позволят повысить доступность образования для малышей с особыми потребностями, снизить число детей с психологическими и физическими ограничениями в развитии, не получающих своевременную коррекционную помощь, улучшить социальную адаптацию детей с особенностями поведения и восприятия и в конечном итоге снизить процент школьников с нарушениями психического, физического и социального развития, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.

В настоящее время в детских садах Приамурья работают 75 групп комбинированной и компенсирующей направленности: 42 – в Благовещенске, 3 – в Райчихинске, 6 – в Тынде, по 1 – в Белогорске, Свободном, Зее и Прогрессе, 15 – в Ивановском районе, 2 – в Завитинском и 3 – в Тамбовском районе.

«То есть мы видим, что такие специалисты, как логопеды, психологи и дефектологи, есть далеко не во всех детских садах области. А они на самом деле очень нужны и важны. Поэтому я уверен, что данным законопроектом мы улучшим пребывание наших детей в дошкольных учреждениях», – отметил председатель комитета Андрей Рудь.

Еще одним вопросом повестки стал законопроект о внесении изменений в закон Амурской области «О социальной поддержке граждан отдельных категорий» в части повышения стоимости ежемесячного социального проездного билета. Правительство Амурской области предложило увеличить ее на 30 рублей.

Стоимость проездного документа для льготных категорий амурчан, к которым относятся ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, дети войны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, не изменялась с 2013 года. При этом тариф на проезд на автомобильном пассажирском транспорте увеличивался неоднократно. Так, в Благовещенске цена проезда в автобусе выросла с 17 рублей в 2013 году до 25 рублей в 2019-м.

Изменение стоимости социального проездного билета со 170 рублей в месяц до 200 рублей одобрили на заседании общественного совета при министерстве социальной защиты населения области. Законодательное собрание Амурской области рассмотрит предложение 25 октября.

Члены комитета обсудили также поправки в закон о профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма в Амурской области. Нововведения предусматривают проведение социально-психологического тестирования школьников с целью раннего выявления потребления запрещенных веществ. Заслушали информацию о результатах действия программы «Земский доктор», об организации паллиативной медицинской помощи в регионе и о мерах, принимаемых правительством области в целях повышения качества образования и профориентационной поддержки школьников.

Всего на комитете было рассмотрено 12 вопросов.