Из России выдворили больше 80 китайцев, привлеченных для добычи золота в Амурской области

В северных районах Амурской области созданы координационные штабы по вопросам привлечения золотодобывающими предприятиями иностранцев. За период их работы в регионе приостановили деятельность 5 бригад «черных» золотодобытчиков, 24 физлиц, изъято 11 килограммов золота.

Законность в сфере добычи золота обсудили в правительстве Амурской области на координационном совещании, а также на пресс-конференции.

В Зейском районе была пресечена незаконная деятельность 10 граждан КНР, которые добывали золото на лицензионном участке ООО «Маристый». Зейский районный суд вынес решение о принудительном выдворении нарушителей за территорию страны. Такое же наказание понесли 14 китайских золотодобытчиков, которые нелегально работали в Селемджинском районе.

«К примеру, ООО "Могот" разрабатывало месторождение полезных ископаемых с отступлением от утвержденного технического проекта. В результате чего допущено загрязнение реки Белая взвешенными веществами. Благовещенским межрайонным природоохранным прокурором генеральному директору ООО "Могот" внесено представление. Общая сумма штрафов составила свыше 500 тысяч рублей", – рассказал руководитель благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры Олег Зюбин.

Несмотря на нулевую квоту на привлечение иностранной рабочей силы для золотодобычи в Амурской области, за пределы Российской Федерации в 2019 году было выдворено более 80 граждан КНР.

«Анализ законодательства, регулирующий трудовую деятельность иностранных граждан, проведенный министерством и управлением занятости Амурской области, показал, что на сегодняшний день проблемным вопросом остается выдача разрешительных документов для иностранной рабочей силы и так называемых квалифицированных специалистов. Это распространяется для всех типов предприятий, не только по добыче золота, но и для сельскохозяйственных предприятий. Эту проблематику мы проанализировали и сделали свои выводы. Губернатором подписано два письма на руководство страны: на помощника президента Андрея Белоусова и на секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Проблема заключается очень глубоко в законодательстве, несостыковка идет, свой анализ мы предоставили, подняли проблему на самый высокий уровень», – рассказал во время пресс-конференции министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху.

В настоящее время на территории Амурской области свою деятельность осуществляют 362 недропользователя, имеющие 923 лицензии на право пользование недрами с целью добычи благородных металлов. Двум предприятиям по решению суда в этом году было запрещено использовать водные объекты – это ООО «Грин Лайн» и «Паритет». Одному предприятию – ООО «Карат» – было запрещено не только использовать водный объект, но и разрабатывать месторождение. У организации отсутствовала техническая документация.

«Поступающие к нам обращения и информация касаются в подавляющем большинстве случаев нарушений, допускаемых предприятиями, имеющими лицензии. Более 90 процентов всех произведенных проверок по этим информациям, в результате мы выявляем нарушения. Это и загрязнения водных объектов и нарушения лесного законодательства, санитарная безопасность в лесах и иные нарушения – комплекс нарушений. Поэтому и принимаются нами комплекс мер, не только привлечение к административной ответственности, но и ставится вопрос о запрете в судебном порядке их деятельности, по пользованию водными объектами, осуществлению разработки месторождений, по взысканию причиненного окружающей среде ущербу», – сообщил Олег Зюбин.

В 2019 года Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с правоохранительными органами, органами контроля проверила свыше 30 крупных предприятий-недропользователей. В результате выявлено больше 150 нарушений законов.

«Мы считаем, что вообще эта ситуация должна в комплексе оцениваться разными органами контроля, потому что нельзя оценивать ситуацию только исключительно с точки зрения: если недропользователь, то мы смотрим только с точки зрения законодательства о недропользовании. Есть целый комплекс нормативно-правовых актов, которые затрагиваются, в том числе и лесопользования и вопросы охраны вод», – отметил Амурский бассейновый природоохранный прокурор Александр Саблин.

Специалисты областного управления Росприроднадзора в 2019 году провели 123 проверки, в результате выявили 143 нарушения. Общая сумма наложенных штрафов – 7,7 миллиона рублей. В целом нарушители должны возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, на сумму более 76 миллионов рублей. Недавно в ведомство поступили жалобы по загрязнению водных объектов, на этой неделе специалисты проведут проверки.

В этом году в результате деятельности предприятий по золотодобыче произошло неоднократное загрязнение рек в Зейском районе – Унаха, Иликан, Ульдегит, Джелтула, Уркан, Джуваскит, в Селемджинском районе – Нижняя Стойба, Инкан, Беген, Селемджа. Управлением совместно с Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой, УФСБ России по Амурской области, администрациями районов с привлечением аналитической лаборатории неоднократно проводились рейды по выявлению источников и установлению причин загрязнения рек.

Нарушители были привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов 5,7 миллиона рублей, а деятельность ПАО «Прииск Дамбуки», ООО «Горизонт», ООО «Золотая речка» приостановлена. Кроме того, предъявлено 39 ущербов, нанесенных окружающей среде на общую сумму более 76,3 миллиона рублей, из них в настоящее время взыскано 2 %.

На пресс-конференции рассказали о работе мобильной лаборатории государственного экологического надзора. Комплекс позволяет выезжать в труднодоступные места, исследовать воду и почву и оперативно выявлять нарушителей.

«Оперативный анализ проб воды на месте помогает не только сразу выявлять и доказывать нарушения, но и дает возможность предварительно оценить ущерб. Так, по результатам одной из последних проверок, мы зафиксировали нарушение, ущерб от которого может составить около 1 миллиона рублей. (…) Мобильная лаборатория начала активно действовать на территории Амурской области. Почему мы не могли ее раньше запустить: все знают, что летом были паводки и в период паводков по методикам мы не имеем отбирать пробы», – рассказал Сергей Маху.

Работу министерства природных ресурсов области и других надзорных и контролирующих органов по выявлению незаконной добычи золота и привлечения иностранной рабочей силы Сергей Маху назвал удовлетворительной.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил на совещании, что работа, связанная с обеспечением законности в сфере добычи золота, организована на высоком уровне.

«Мы создали необходимую юридическую базу, наладили межведомственное взаимодействие, закупили необходимое оборудование. Уже видны первые положительные результаты, хочу поблагодарить за это все задействованные службы. Но я надеюсь, что основная работа, основные положительные итоги – впереди», – сказал Василий Орлов.

В 2018 году Амурская область заняла шестое место по добыче золота в России, в Дальневосточном регионе – пятое место. В регионе добыто по балансу 23,7 тонны золота, в том числе около 9 тонн россыпного золота. Ежегодно наблюдается небольшой прирост россыпного золота. В 2018 году недропользователи Приамурья извлекли 22,804 тонны золота, что на 11,5 % меньше, чем годом ранее.