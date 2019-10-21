Владельцы аварийного жилья получат право на льготную ипотеку

Собственники ветхих квартир и частных домов смогут быстрее отпраздновать новоселье с помощью льготной ипотеки или дополнительной финансовой помощи от государства. Минстрой представил депутатам Госдумы поправки в действующее законодательство, регламентирующее порядок переселения из аварийного жилья.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, дополнительные меры поддержки положены лишь тем собственникам, для кого ветхое жилье является единственным. Представленные на рассмотрение парламентариев поправки в законодательство добавляют для владельцев аварийных квадратных метров возможность получить дополнительные соцвыплаты за счет ФСР ЖКХ и ипотеку на льготных условиях, по мотиву аналогичной помощи многодетным семьям – со ставкой до семи процентов годовых.

Законопроект предусматривает и предоставление субсидий для инвесторов, чтобы стимулировать рост вложения средств последних в строительство новых домов для переселенцев. Только в этом году перед Фондом ЖКХ стоит задача по переселению из аварийного жилья более восьми тысяч россиян – это 141 тысяча квадратных метров в новостройках.

Также после вступления в законную силу поправок ведомства изменятся критерии отнесения жилья к аварийному, а у владельцев таких квартир появится возможность переехать во временные жилые помещения до тех пор, пока не будут построены постоянные жилые массивы.

Существующие права жителей ветхих домов законопроект сохраняет в полном объеме – арендаторы по-прежнему могут рассчитывать на переселение в новое помещение с аналогичной квадратурой, собственники – на получение компенсаций в случае изъятия дома из жилого фонда, а также сохраняют право самостоятельно сносить ветхое жилье и возводить на его месте новое, сообщает DEITA.RU.