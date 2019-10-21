На строящемся в Свободном храме впервые зазвучали колокола (видео)

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Жители Свободного 20 октября услышали первый перезвон колоколов на строящемся храме. На его территории провели молебен, освятили колокола, большой купол и крест, которые увенчают здание.

Вес планируемых к установке дюжины колоколов превышает 4 тысячи тонн. Часть звонницы с шестью самыми большими колоколами строители смонтировали 19 октября. И на следующий день люди пришли в храм, чтобы помолиться, сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.

Освящение колоколов, креста и главного купола провел архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан. Работы по установке креста и купола завершат в ближайшие две недели, пишет «Благинформ».

Фото: blaginform.ru

Изначально завершить строительство нового храма в Свободном планировалось к декабрю 2019 года. Однако дождливое лето помешало строителям, и внутренние отделочные работы, оштукатуривание и роспись здания пришлось перенести на 2020 год.