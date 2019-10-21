Автолюбители на «буханке» советуют путешествовать по России

Фото: www.chitaitext.ru

«На "буханке" вокруг света» – уникальный проект, участники которого совершили кругосветное путешествие на легендарном автомобиле. Внедорожник стартовал два года назад из Москвы. Путешественники преодолели около 84 тысяч километров, проехали Европу, Африку и Америку, доказывая, что объехать мир можно на любом транспорте.

По международным правилам кругосветной считается экспедиция, которая смогла два раза пересечь по суше экватор, посетить не менее четырех континентов и преодолеть минимум 40 тысяч километров. Экспедиция «На “буханке”» первой в России сумела выполнить эти правила.

На прошлой неделе автопутешественники еще колесили по дорогам Дальнего Востока, куда попали из Мексики. Сейчас команда уже вышла на финишную прямую, чтобы завершить свой путь в Москве.

«Путешествуйте по России! Высочайшая концентрация прекрасного! Много интересного и необычного! Хорошие и отзывчивые люди, которых не сломили невзгоды и ужасные реалии современной жизни. И это все наша с вами страна, Россия», – восхищенно отозвался участник проекта Александр Холодный (Морозов), проезжая по одной из дальневосточных трасс. Кстати, его Инстаграм с красочными фотографиями и интересными постами можно рассматривать как популяризацию внутреннего автотуризма.

Глава экспедиции посетовал, что пользователи соцсетей часто в комментариях предполагают, что за «буханкой» едут еще три «буханки», либо в машине все детали от Toyota. Но участники экспедиции возят с собой только самое необходимое из запчастей – подшипники, сальники, свечи. За все время кругосветного путешествия «буханка» ломалась лишь дважды. Самым крупным ремонтом стала замена заднего моста, который полетел в Хабаровске.

Во избежание проблем опытные путешественники большое внимание уделяют топливу, так как некачественный бензин может привести к долгосрочному и дорогостоящему ремонту. Как рассказывают «буханковеды», апогеем их поездок была самостоятельная двухдневная чистка форсунок в ЮАР.

Во время поездки по дорогам Дальнего Востока «буханка» заправлялась на АЗС сети ННК. «Уют уютом, а главное ведь качество! И вот с этим здесь полный порядок. Связано это с тем, что это не просто сеть заправок, а топливная компания полного цикла, то есть бензин ННК производит самостоятельно на собственном НПЗ. Кроме этого, я бы отметил качество персонала! Если бы сейчас снимался фильм “Королева бензоколонки”, то, без сомнения, снимать его надо было бы на любой АЗС ННК», – отметили автомобилисты.

«А ещё на АЗС мы увидели необычную наклейку. Сотрудники рассказали, что ННК поддерживает волонтерское движение “Лиза Алерт”. И топливом снабжает местный отряд при поисках пропавших людей, и свои автозаправки в помощь предложила – при критической ситуации достаточно обратиться к оператору, который знает, что делать. Приятно, что выбранная нами компания участвует в таких важных для всех социальных проектах», – написали путешественники, покидая Дальний Восток.

Следить за путешествием можно в инстаграм-аккаунте Александра Холодного.