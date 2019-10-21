Бумажные документы на поверку счетчиков планируют отменить

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Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными. Это подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства.

Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство внесло в Госдуму.

«После того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг, – рассказал «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. – Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки».

Результаты поверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта. Но, во-первых, эта запись имеет исключительно справочный характер, а во-вторых, результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений. Сейчас Росстандарт работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

«В этом случае владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений, о срочной и "неминуемой" поверке или замене прибора учета, – подчеркивает Алексей Абрамов. – Мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, но и нам будет проще бороться с ними. И если какая-то организация, занимающаяся поверкой приборов учета на дому, с двумя метрологами в штате, попытается заявить, что в ночь с 31 декабря на 1 января было поверено 100 счетчиков, информационная система просто откажется это принять».

Как неоднократно сообщало Амур.инфо, подобные квитанции о поверке счетчиков периодически находят в своих почтовых ящиках и благовещенцы. В Амурских коммунальных системах объяснили, что поверку приборов учета воды в Благовещенске проводят только две организации, имеющие аккредитацию на этот вид деятельности. Это ФБУ «Амурский ЦСМ» и ООО «СПК». У них есть специальные приборы для поверки, а специалисты прошли обучение и могут выезжать на дом.