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21октября
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сегодня, 11:26 0

В Амурской области двое мужчин лишились свободы из-за наркотиков

В Амурской области двое мужчин лишились свободы из-за наркотиков
Фото: mogilev.online

Двое амурчан лишились свободы за незаконный оборот наркотиков. 43-летний мужчина – за приобретение, изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, 36-летний мужчина – за незаконную перевозку без цели сбыта наркотических средств, совершенной в крупном размере. Один из осужденных также признан виновным в организации незаконной перевозки наркотиков.

Установлено, что житель Благовещенска для личного употребления изготовил гашишное масло и незаконно приобрел гашиш, которые хранил. Впоследствии он организовал незаконную перевозку без цели сбыта наркотических средств с помощью своего знакомого из Белогорска.

Преступление было пресечено на территории Завитинского района работниками УФСБ области. Количество изъятого наркотического средства составило 174,04 грамма, что относится к крупному размеру.

При назначении наказания суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины подсудимыми и назначил одному подсудимому наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.

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#закон #криминал #происшествия

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