Женщина увидела в кроватке с сыном «призрака»

В США молодая мать Элизабет Марица была шокирована видеозаписью из комнаты, где отдыхал ее сын. Малыш спал в кроватке, но рядом с ним было лицо младенца-призрака.

Об этом женщина рассказала на странице в Facebook. Позднее выяснилось, что ничего мистического в ситуации не было. Виной появления «призрака» стала невнимательность отца ребенка.

Марица выложила свою историю и предоставила фотодоказательства. Женщина рассказала, что после просмотра видеозаписи не смогла уснуть и несколько раз пыталась пройти в детскую комнату. Ноги несли обратно, фонарик уверенности не давал. И лишь утром, когда она наконец добралась до постели сына, Элизабет поняла: рядом с малышом был не призрак, а просто наклейка рекламного содержания на матрасе.

Отец застилал постель для ребенка и не догадался надеть наматрасник. В результате через простыню просвечивало лицо младенца с рекламной наклейки. На видео это выглядело действительно странно, сообщает «360».