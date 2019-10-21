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21октября
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Школьники из Усть-Нюкжи участвовали в международной эвенкийской олимпиаде

Школьники из Усть-Нюкжи участвовали в международной эвенкийской олимпиаде
Фото: amurobl.ru

Амурские эвенки приняли участие в международной олимпиаде в Хэйхэском национальном университете. Школьники из Тындинского района представили Приамурье на международной олимпиаде по языку и культуре эвенков России и орочонов Китая «ТУРЭН–2019».

В программе олимпиады были онлайн-тестирование, международный конкурс-диалог, мастер-классы по эвенкийскому и орочонскому языкам, песенный и танцевальный конкурсы, дегустация блюд национальной кухни, выезд в орочонскую деревню уезда Синьшэн Орочонской волости района Айхуэй.

Тындинский район на международном мероприятии представили 10 учеников с четвертого по десятые классы Усть-Нюкжинской школы. В международном конкурсе «Диалог» диплом за третье место получила Ирина Андреева. В международном конкурсе сказителей третье место за эвенкийскую сказку «Медведь и бурундук» получил Артем Абрамов. Второе место за сказку «Красавица Нэриллен» заняла Анастасия Васильева.

В онлайн-тестировании победителями стали Галина Николаева, Вера Васильева и Любовь Николаева. В песенном конкурсе в качестве гостя принял участие Альберт Мальчакитов – воспитатель Усть-Нюкжинской школы. Он выступил с сольным номером, с эвенкийской фольклорной песней «Пожелания». Руководитель группы, учительница Усть-Нюкжинской школы Любовь Максимова, получила международный сертификат за подготовку участников. Всем ребятам вручили сертификаты участников международного образца.

Международный культурно-образовательный проект организовали Амурский государственный университет и департамент по национальностям и религиям правительства Хэйхэ. Впервые такая международная олимпиада прошла за пределами страны. Раньше она проводилась в стенах АмГУ. Международная олимпиада по языку и культуре эвенков России и орочонов Китая «ТУРЭН–2019» собрала эвенков и орочонов различных регионов России, уездов Сюнькэ и Синьшэн Орочонской волости района Айхуэй Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, Орочонского автономного хошуна Китайской Народной Республики.

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#дети #Китай #культура #образование #школа

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