Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:56 0

Китайский контрабандист пытался перейти границу России с золотом в обуви

Китайский контрабандист пытался перейти границу России с золотом в обуви
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Его обвиняют в контрабанде золота.

15 октября 2019 года гражданин КНР пытался незаконно пронести через границу стратегически важный ресурс – золото, которое он спрятал в своей обуви. Общая масса драгоценного металла превысила один килограмм. Стоимость составила почти 4 миллиона рублей.

Благовещенская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрена ответственность до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследуется СО Благовещенского ЛО МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Просмотров всего: 305

#Китай #происшествия #таможня

распечатать


Происшествия

В Амурской области двое мужчин лишились свободы из-за наркотиков
Культура

Школьники из Усть-Нюкжи участвовали в международной эвенкийской олимпиаде
Происшествия

В Амурской области поставщик отопительных котлов оштрафован на 600 тысяч рублей
Происшествия 3

В Благовещенске пьяного водителя приговорили к колонии строгого режима
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь