Китайский контрабандист пытался перейти границу России с золотом в обуви

В Благовещенске возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Его обвиняют в контрабанде золота.

15 октября 2019 года гражданин КНР пытался незаконно пронести через границу стратегически важный ресурс – золото, которое он спрятал в своей обуви. Общая масса драгоценного металла превысила один килограмм. Стоимость составила почти 4 миллиона рублей.

Благовещенская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрена ответственность до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследуется СО Благовещенского ЛО МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.