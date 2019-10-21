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21октября
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В Амурской области поставщик отопительных котлов оштрафован на 600 тысяч рублей

В Амурской области поставщик отопительных котлов оштрафован на 600 тысяч рублей
Фото: amur.info

В Октябрьском районе Амурской области поставщик не выполнил условия муниципальных контрактов по поставке отопительных котлов. Вместо 17 агрегатов он доставил всего семь. После прокурорской проверки юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка в части соблюдения органами местного самоуправления мероприятий, направленных на подготовку к отопительному периоду. Были выявлены нарушения закона.

В июле и августе текущего года администрация Октябрьского района заключила муниципальные контракты с ООО «Главкомплект» на поставку 17 водогрейных твердотопливных котлов. 13 котлов должны были поставить до 26 августа, еще четыре – до 11 сентября.

24 сентября на территории Октябрьского района начался отопительный сезон. 27 сентября поставщик привез всего семь котлов. Еще 10 агрегатов так и не поставили. Таким образом были нарушены федеральные законы «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О теплоснабжении».

Прокурор района возбудил два дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Главкомплект». Вместе с материалами проверки дела направили мировому судье по Октябрьскому районному судебному участку.

Как сообщает прокуратура Амурской области, постановлениями исполняющего обязанности мирового судьи по Октябрьскому районному судебному участку «Главкомплект» привлечен к административной ответственности. Организации назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 600 тысяч рублей.

Фактическое устранение нарушений закона оставлено на контроле прокурора района.

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#ЖКХ #происшествия #суды

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