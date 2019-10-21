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21октября
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сегодня, 10:32 0

В Благовещенске пьяного водителя приговорили к колонии строгого режима

В Благовещенске пьяного водителя приговорили к колонии строгого режима
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело водителя, который управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Ранее он уже был оштрафован за подобное нарушение.

В апреле 2017 года мужчина был признан судом виновным в административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления авто). Его подвергли административному наказанию в виде штрафа – 30 000 рублей.

Штраф водителем оплачен не был. При этом в мае 2019 года мужчина сел за руль машины и был остановлен сотрудниками ДПС в Благовещенске. Проведенное освидетельствование показало, что рулевой был нетрезв.

Благовещенский городской суд, учтя рецидив преступлений, приговорил водителя к 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили права «заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», на 3 года, сообщает пресс-служба суда.

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#происшествия #суды #транспорт

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