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21октября
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Лиса зашла за угощением к вахтовикам недалеко от Тыгды (видео)

Лиса зашла за угощением к вахтовикам недалеко от Тыгды (видео)

На севере Амурской области лиса пришла к вахтовому поселку. Работник угостил животное печеньем. Лиса приняла угощение, после чего скрылась в лесу.

«Это было в субботу, 19 октября. Наш вахтовый поселок находится недалеко от Тыгды. Я вышел, смотрю – лиса. Она не агрессивная, любопытная такая. Угостил печеньем, она убежала. Раньше мы там не встречали лис», – рассказал автор видео.

Мужчина добавил: он знает, что лисы могут быть переносчиками бешенства, но, на его взгляд, именно эта лиса не представляла опасности.

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#животные #природа

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