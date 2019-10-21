Лиса зашла за угощением к вахтовикам недалеко от Тыгды (видео)

На севере Амурской области лиса пришла к вахтовому поселку. Работник угостил животное печеньем. Лиса приняла угощение, после чего скрылась в лесу.

«Это было в субботу, 19 октября. Наш вахтовый поселок находится недалеко от Тыгды. Я вышел, смотрю – лиса. Она не агрессивная, любопытная такая. Угостил печеньем, она убежала. Раньше мы там не встречали лис», – рассказал автор видео.

Мужчина добавил: он знает, что лисы могут быть переносчиками бешенства, но, на его взгляд, именно эта лиса не представляла опасности.