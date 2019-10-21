В Благовещенске на конференции рассказали, как охватить до 95 % аудитории Рунета

Масштабная диджитал-конференция «ДИКО» проходила в благовещенской «Точке кипения» 19 и 20 октября. Организатором мероприятия выступил «Амурский бизнес фарватер» при поддержке регионального центра «Мой бизнес» и правительства Амурской области.

За два дня конференцию посетили больше 300 участников – это действующие SMM- и PR-специалисты, журналисты, представители пресс-служб различных ведомств, маркетологи, бизнесмены, блогеры, фрилансеры, студенты и начинающие предприниматели.

Еще на момент старта регистрации новость о предстоящей диджитал-конференции вызвала ажиотаж, организаторам пришлось раньше времени закрыть онлайн-регистрацию и отказаться от рассылки с напоминанием о мероприятии – площадка физически не была способна вместить всех желающих.

Участников конференции набрали за рекордные три неполных дня. Ранее планировалось, что онлайн-регистрация на мероприятие будет идти всю неделю до 19 числа включительно, а те, кто не успеет зарегистрироваться онлайн, смогут пройти регистрацию на месте непосредственно перед началом конференции.

Специально для всех, кто не смог попасть на конференцию лично, с площадки была организована онлайн-трансляция на Youtube-канале «Фарватера», также новости с площадок публиковались в stories в Инстаграме @farvater_biz.

Среди экспертов конференции на площадке выступили больше десятка специалистов из Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и Москвы. Как отмечают организаторы, в программе конференции – только максимально полезные и применимые доклады – та база, без которой дальше двигаться просто нельзя. Среди спикеров – только практики, в том числе: официальные представители Mail.ru Group на Дальнем Востоке Анастасия Лебедько и Оксана Макарова; SMM-специалист, дизайнер и редактор Сергей Хволынский; эксперт «Битрикс24» Евгений Иванов; партнер AmoCRM Константин Гергель, сертифицированный бизнес-тренер Наталья Кузьмина и многие другие профессионалы из сферы диджитал, пишет Business.amurobl.ru.

«Для того чтобы сформировать систему и дальнейшую нацеленность на работу, сперва специалистам надо дать полную базу. Это правильно. На моей лекции мы изучали сводные таблицы, рассчитывали таблицу KPI по начислению заработной платы торговому персоналу и другие полезные инструменты, – рассказала бизнес-тренер с 20-летним опытом в продажах Наталья Кузьмина. – Аудитория была очень открытая и очень требовательная. Было интересно и приятно работать. Меня удивил настолько высокий уровень организации, все было очень хорошо подготовлено – я бы сама с удовольствием посетила бы выступления других спикеров, если бы в этот момент не вела лекцию».

Программа мероприятия была поделена на два блока. 19 октября с 10:00 до 18:00 в рамках конференции работали площадки от практиков в сфере Social media marketing (SMM). В этот день участники могли узнать самую актуальную информацию о способах продвижения веб-ресурсов и решения различных бизнес-задач, благодаря использованию социальных сетей. На следующий день, 20 октября, в это же время для амурчан был организован большой CRM-практикум – во время лекций можно было не только познакомиться с теорией автоматизации бизнес-процессов, но и попробовать применить навыки на практике под руководством тренеров.

«Первый день был наиболее популярным и более эмоциональным, ведь это SMM, но и второй день конференции прошел не хуже – он был направлен на аналитику, на очень серьезные темы – поэтому, конечно, пришло меньше людей. Но, что важно, все пришли с четкими запросами и желанием работать и узнавать новое», – поделился один из организаторов конференции Роман Санжаревский.

За время работы конференции участники узнали о том, как охватить до 95 % аудитории Рунета с помощью сервиса MyTarget, а также о самых актуальных инструментах для гармоничного ведения аккаунта в Инстаграме и способах написания продающих текстов. Обучились основам таргетированной рекламы, узнали об автоматизации аналитики в Excel и возможностях AmoCRM для автоматизации бизнес-процессов. Учились создавать сайты с нуля, внедрять «Битрикс24» и сквозную аналитику на платформе Alytics для улучшения эффективности Яндекс.Директ, Google AdWords, соцсетей и других каналов привлечения клиентов, а также смогли разобрать множество других инструментов на реальных примерах действующего бизнеса.

«Хотелось бы, чтобы такие мероприятия, диджитал-мероприятия, проходили хотя бы два раза в год. Это даст большой рост очень многим специалистам, – поделился эксперт "Битрикс24" Евгений Иванов. – Такой формат – один из наиболее эффективных способов обмена информацией для специалистов. Конференция предполагает, что соберется много людей, каждый из которых придет со своим опытом и идеями. Люди посещают выступления спикеров, получают новые знания, а после наступает основной момент общения между участниками. И в этом общении у людей на фоне свежей информации рождаются новые мысли. И, как итог, новые подходы к работе. Это очень важно».

Слушатели задавали вопросы, в перерывах участники обсуждали свои проекты вместе со спикерами и получали от них практические рекомендации. Так, после выступления Евгения Иванова, спикер еще час отвечал на самые разные вопросы, которые задавали участники. Большую отдачу от аудитории и заинтересованность отметили все спикеры без исключения, особенно приятно она удивила официальных представителей Mail.ru Group на Дальнем Востоке:

«Нас очень приятно удивили и организаторы, и участники. Мероприятие прошло на действительно высоком уровне, – отметила Анастасия Лебедько. – Понравилось общаться с аудиторией – все очень внимательно слушали, более того – среди участников были специалисты, которые уже пользуются ресурсами, о которых мы рассказывали в лекции. Здесь была хорошая волна вовлеченности, это чувствовалось».

В перерывах между лекциями огромное количество посетителей собирала необычная фотозона и специальный баннер, на котором специалисты, которые ищут работу в диджитал-сфере, и работодатели могли оставить свои контакты и найти друг друга.

«Оформление, дизайн, все потрясающе. В том числе сама площадка – у нас в Хабаровске, к сожалению, такого нет. Я очень завидую благовещенцам, что у вас есть такое место, где можно проводить мероприятия такого уровня, масштабные конференции. Ведь здесь очень приятно находиться, посещать лекции и выступать на них», – поделился партнер AmoCRM Константин Гергель.

Помимо новых знаний и общения, важным итогом конференции для участников стало и создание отдельного виртуального коммьюнити – во время «ДИКО» организаторы создали для слушателей информационную группу в WhatsApp, которая натолкнула участников на идею создания отдельного неформального чата маркетологов, таргетологов и SMM-щиков города. В нем все заинтересованные специалисты смогут обмениваться информацией, полезными материалами и просто встречаться по интересам. Уже сейчас в эту группу входит больше 140 человек.

Прошедшая конференция «ДИКО» – это начало пути. Как отмечают организаторы, они нацелены сделать все, чтобы такие мероприятия проходили минимум раз в год и стали привычным явлением в календаре амурских специалистов. А чтобы сделать последующие мероприятия еще полезнее, у участников «ДИКО» уже запросили «обратную связь», чтобы заранее как можно лучше проработать весь полученный опыт и учесть пожелания амурских специалистов.

Фото: business.amurobl.ru