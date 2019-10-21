В Казани предложено переименовать улицу Театральную в улицу Путина: обзор прессы

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Советский фильм «Вий» занял 89-е место в списке 100 лучших фильмов ужасов; жительница Коми из ревности устроила погром в чужой квартире; в Москве полицейские три часа гонялись за сыном вице-президента МТС. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В сегодняшних газетах не так много сообщений, заслуживающих вашего внимания. В основном все понятное и обыденное: аварии на дорогах, катастрофы (один прорыв дамбы в Красноярском крае чего стоит!), небольшие войнушки и санкции – стандартный набор. Но парочку заметок я вам все-таки озвучу.

Как, например, я могу пропустить инициативу одного из пользователей соцсетей в Татарстане о переименовании улицы Театральной в центре Казани в улицу Путина, так много сделавшего для развития и процветания нашего государства! Такое предложение появилось на сайте петиций. Официальный представитель правительства Татарстана Галимова заявила, что подобного рода предложения, исходящие снизу, вызывают уважение и к ним необходимо прислушаться.

Прочитав об этом в «Аргументах неделi», я тут же подумал, что и в Благовещенске есть улица Театральная. Да к тому же там только что завершился дорожный ремонт. Вот чего ей попусту Театральной называться?

Напишут же такое

В «Собеседнике» прочел о том, что советский фильм «Вий» занял 89-е место в списке 100 лучших фильмов ужасов по версии международного спецкиносайта. При этом любой отечественный кинозритель любого возраста вряд ли согласится с подобной весьма низкой оценкой: по большому счету снимали у нас не ужастик, а простую так называемую страшную сказку, какие детям рассказывают на ночь бессчетно. А если б наши режиссеры озаботились действительно съемками хоррора, их Кубрики, Хичкоки и прочие Полански нервно курили б сторонке. Вообще-то, с тем же успехом, с каким «Вия» отнесли к ужастикам, его могли отнести и к эротическим фильмам: все-таки Варлей там появляется в ночной рубашке, которую мало кто принимает за саван.

Полный абзац

Теперь о так называемой золотой молодежи. «Убойная сила» рассказала, что в Москве после трехчасовой погони задержали сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова. В его машине нашли пистолет. Алан не остановился по требованию и устроил гонки по Москве, пытаясь скрыться от правоохранителей. Машину в итоге загнали во двор и вынудили остановиться. Есть подозрения, что он находился под действием наркотиков. Интересно, как накажут сотрудников ДПС, целых три часа подвергавших опасности простых москвичей?

Не пропусти

На очереди душещипательная история из еженедельника «Моя семья». Здесь о том, как жительница Усинска (это республика Коми) устроила погром в квартире соседки. Она разбила пустой стеклянной бутылкой соседкин телевизор, сорвала шторы и выбросила их в окно. Следом полетела цветочная ваза (при этом – с цветами), и уже напоследок, поднатужившись, дама выкинула в окно небольшой холодильник. Что же стало причиной проявления столь необузданной энергии? Выяснилось, что дама решила зайти к соседке за солью, постучала в дверь, которая оказалась не заперта, и вошла. Самой соседки дома не оказалось, зато женщина увидела возле кровати носки своего мужа, давно, между прочим, подозреваемого в изменах. Ну, тут и понеслось… Нанесенный ущерб оценили в 21 тысячу рублей плюс штраф. Носки, видите ли… Не что-то же другое!

На посошок

Напоследок я приберег для вас заметку из дайджеста «Удивительный мир», где прочел о том, что канадский профессор и писатель Шоносси Бишоп-Столл беспробудно пьянствовал в течение десяти лет как минимум в трех десятках городов по всему миру. Но не празднества ради — медик искал лучшее средство для борьбы с похмельем. Каждое утро, мучаясь от ужасного самочувствия, Шоносси Бишоп-Столл пробовал новое средство от похмелья и записывал результаты. Перепробовал – далее идет краткий список (чуть ли не страница!) того, что перепробовал профессор.

Бедолага, он не читал «Мастера и Маргариту», где ясно говорится, что подобное лечится подобным. Десять лет пустых исканий. Жаль канадца.