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21октября
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Легковушка опрокинулась на крышу в Благовещенске (видео)

Легковушка опрокинулась на крышу в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

20 октября в Благовещенске произошло ДТП с переворотом. В районе перекрестка улицы Кольцевой и Новотроицкого шоссе опрокинулась на крышу легковушка.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Судя по нему, в аварию попала машина Toyota Passo. Люди самостоятельно поставили ее на колеса.

Как сообщил инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, в ДТП обошлось без пострадавших. Этот факт ИА «Амур.инфо» подтвердили в управлении ГИБДД по Амурской области.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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