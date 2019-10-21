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сегодня, 09:11 0

В Амурской области разгулялся ветер: прогноз погоды на 21 октября

В Амурской области разгулялся ветер: прогноз погоды на 21 октября
Фото: Амур.инфо

21 октября в Амурской области переменно облачно, местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. В южных и центральных районах дует юго-западный ветер со скоростью 7-12, с усилением до 15-18 метров в секунду. Температура – плюс 6...11 градусов.

На севере ветер – восточный, юго-восточный, с усилением до 15 метров в секунду. Температура 6...11 градусов со знаком плюс. На севере – местами от нуля до плюс пяти.

В Благовещенске без осадков. Ветер юго-западный – 6-11, с порывами – до 15-18 метров в секунду. Уличные термометры покажут 8...10 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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