Победителями шестого «Детства на Амуре» стали дети из Благовещенска, Белогорска и деревни Редькино

«Пластилиновые вороны» — главный символ международного фестиваля «Детство на Амуре» — снова разлетелись из Благовещенска по городам и весям. Всего было приготовлено 70 статуэток. Окончательные итоги были подведены на гала-концерте, который прошел 20 октября в Общественно-культурном центре. Победители были как с российской, так и с китайской стороны.

Фестиваль «Детство на Амуре» прошел при поддержке Фонда президентских грантов РФ, в этом году призовой фонд составил около 1 миллиона рублей. Это позволило второй год подряд финансировать выплату единовременных стипендий и трех целевых 100-тысячных грантов победителям главных конкурсов.

В рамках фестиваля состоялось пять конкурсов: конкурс детской и юношеской песни «Детство на Амуре», конкурс изобразительного искусства «Коробка с карандашами», конкурс декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона», конкурс поэтического творчества «Под сению кулис», посвященный Году театра и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и открытый Дальневосточный фестиваль детских любительских фильмов «КинАмурчик».

«Детство на Амуре» - самый крупный на Дальнем Востоке фестиваль детского и юношеского творчества, и каждый год он бьет свои же рекорды. В прошлом году было принято 600 заявок, а в этом - около 700. Значительно расширилась география фестиваля — Амурская область, регионы ДФО, Крым, Сочи, Геленджик, Москва, Санкт-Петербург, Самара и другие территории России, а также Китай, Донецкая Народная Республика, Польша, Республика Беларусь.

Всю неделю перед подведением итогов в Благовещенске проходили мастер-классы от именитых членов жюри. Занятия прошли в художественной школе Благовещенска, Доме ремесел, Центральной детской школе искусств, библиотеке имени Чехова, Центре эстетического воспитания им. В.В.Белоглазова и в Общественно-культурном центре.

Параллельно жюри работало над отбором лучших работ, а это было непросто. Самыми популярными оказались конкурсы детского кино и изобразительного искусства.

В финал конкурса «КинАмурчик» вышло 13 лучших работ. Приз зрительских симпатий достался благовещенцам Дмитрию и Лизе Кряжевых за видеоблог «Мой день».

А гран-при взял фильм «Поворот» Детского творческого объединения «Фокус» из деревни Редькино Нижегородской области. Это история о том, как подростки спасли мужчину от сердечного приступа, а наградили всего лишь одного. Главный герой поскромничал, но о нем всем рассказал третий. Справедливость восторжествовала, все всё поняли, зазнайка исправился, и все получили путевки в Крым. Кстати, участники съемочной группы и правда ездили везде: фильм больше 5 раз становился победителем и призером

В конкурсе изобразительного искусства сразились представители самых разных школ и направлений. Эта номинация оказалась самой популярной — на конкурс было прислано свыше 200 работ. А гран-при конкурса «Коробка с карандашами» получила Ксения Франгулян из Белогорска. Девушка учится в гимназии № 1, она нарисовала гуашью очень профессиональную работу «Первый поход в театр».

Гран-при в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона» получила Мария Бакина из Благовещенска.

Поэтический конкурс «Под сению кулис» фестиваля «Детство на Амуре» в этом году был посвящен 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Году театра. Председателем жюри была член Союза писателей России, неоднократный победитель всероссийских и международных поэтических конкурсов Галина Дядина. Она провела творческую встречу с участниками конкурса в библиотеке имени П. Комарова и почитала свои стихи. Конкурсанты предложили жюри свои, из 84 заявок было отобрано 39. Особенно интересными были «пушкинские чтения», которые провели на финальном вечере ребята из Китая. Церемония награждения прошла в Городском доме культуры.

В результате диплом III степени и единовременная стипендия от Фонда Президентских грантов в размере 7345 рублей и путевка в лагерь «Колосок» были присуждены Олесе Гребневой из Благовещенска. Диплом лауреата II степени, единовременную стипендию от Фонда Президентских грантов в размере 11865 рублей и путевку в лагерь «Колосок» получила Вероника Позднякова из Приморского края.

Диплом лауреата I степени, единовременная стипендия от Фонда Президентских грантов в размере 16358 рублей и путевка в лагерь «Колосок» были вручены благовещенке Екатерине Зубовой.

Финал вокального искусства прошел 20 октября в форме гала-концерта в Общественно-культурном центре. Оркестр AmurJazzBand находился на отдельном подиуме, конструкция которого не ломала изображения на большом видеоэкране. Поэтому музыканты то парили в облаках, то плыли по бушующему морю. Впервые в состав оркестра вошли дети-инструменталисты — 5 юных скрипачей из музыкальной школы Благовещенска и 5 — из школы искусств г. Хэйхэ.

Перед конкурсом было прослушано 150 вокалистов, 14 ярких номеров вошли в праздничную программу. В ней также произошли изменения. Впервые в этом году в «Детстве на Амуре» появился шанс выйти на сцену «особенным» детям. Воспитанник ЦДШИ 12-летний Роман Лобанов представил зрителям песню про робота, подходящий образ в серебристом костюме ему подобрала преподаватель Лариса Райкова. Она занимается с несколькими детьми, подала заявку на конкурс и получила путевку в финал.

«Мы очень волновались. Ровно год назад, когда мы начали заниматься, Рома вышел на сцену и сразу зашел за кулисы. Обычному ребенку сложно работать на зал, а таким деткам — особенно. Год мы занимались, у нас очень хороший педагог. Выступление — это социализация, теперь он никого не боится. Было две репетиции с оркестром. И вот, он спокойно спел перед полным залом!», — рассказала мама, Светлана Лобанова.

Особой гостьей этого фестиваля была Виктория Белова — первый русский представитель голливудской системы вокала Сэта Риггза SLS (Speech Level Singing — техника речевого пения), который обучал Майкла Джексона, Мадонну, Дженифер Лопес и других зарубежных артистов. Она провела встречу с педагогами из Приамурья, Приморья и Еврейской автономной области. Виктория Белова дала ценные советы по выступлению на сцене, технике дыхания. А еще Виктория предложила привезти в Благовещенск свой вокальный лагерь, чтобы развить творческий потенциал благовещенских детей. Некоторым участникам VI Международного фестиваля «Детство на Амуре» Виктория Белова написала рекомендательные письма для поступления в Музыкальное училище им. Гнесиных.

Борьба была жесткой: на сцену выходили дети, которые исполняли классику, эстраду и даже рэп. А гран-при в конкурсе вокального творчества завоевала Эльвира Березкина из Благовещенска. Эльвира продолжила традицию побед на всех «Детствах на Амуре» в вокале воспитанников хора Детство ЦДШИ.

Победа Эльвиры Березкиной — это продолжение традиции Центральной детской школы искусств, воспитанники которой получили все вокальные гран-при, начиная с первого конкурса.

«Конкурс для нас очень важен. Мы доказываем свой уровень и на более высоких конкурсах. Некоторые, наверное, говорят, что вот, опять школа. А я скажу, что если международное жюри ставит высокие оценки, то неудивительно, что и здесь та же тенденция. Мы на любой конкурс готовимся, как на Всемирную хоровую олимпиаду», — рассказала руководитель хора «Детство» Татьяна Бедерина.

Подарки получили более 70 детей. Были планшеты, сертификаты и путевки. Амурский Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» отобрал 15 детей, участвовавших в четырех конкурсах - изобразительного искусства, ДПИ, вокального творчества и поэзии. В марте они отправятся в лагерь «Колосок». Член жюри Виктория Белова предложила привезти в Благовещенск свой вокальный лагерь, чтобы развить творческий потенциал благовещенских детей. Нескольким детям она вручила сертификаты на обучение. Некоторым участникам VI Международного фестиваля «Детство на Амуре» Виктория Белова написала рекомендательные письма для поступления в Музыкальное училище им. Гнесиных. Но главное — три победительницы отправятся уже в декабре этого года на Международный конкурс «Россия — Европа молодая», он пройдет в Италии, во Флоренции.

«Ничего страшного, если вы не получили гран-при. В следующий раз его получите именно вы. Самое главное — вы родились. Все ваши родители ждали, когда их сын или доченька родится. Все мы должны теперь стараться, чтобы показать ваши таланты. Валентина Сергеевна Калита сказала, что нужен танцевальный конкурс. Мне еще хочется, чтобы было граффити. Надо об этом подумать на следующий год», — резюмировал президент фестиваля «Детство на Амуре» Григорий Гладков.

И в следующем году, возможно, у фестиваля появится новый гимн. В этот раз Григорий Гладков привез новую песню, которая пришлась всем по вкусу. Гимн «Детства на Амуре» разучит и исполнит сводный хор.

Подробнее о конкурсе – в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.