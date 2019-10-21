Врачи получат дополнительные денежные премии за выявление рака

Со следующего года терапевтов, педиатров и докторов общей практики, обнаруживших у пациентов рак на ранних стадиях, предложено поощрять деньгами. К первому чтению в Госдуме готовится правительственный законопроект, предусматривающий выплаты из бюджета ФОМС.

В настоящее время онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения. Только за первое полугодие 2019 года от рака, по данным Росстата, умерли 149 384 человека, и это на 1,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого, 2018 года. Эффективнее бороться за жизнь пациентов позволяет раннее выявление опасных заболеваний, но с этим в России дела пока что обстоят не слишком благополучно. «В год выявляется более 500 000 новых случаев онкологических заболеваний, – рассказала заместитель генерального директора по лечебной работе ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Галина Алексеева. – Из них на I–II стадиях – где-то треть, около 30 %».

По данным «Парламентской газеты», бороться за продолжительность жизни онкобольных россиян намерены разнообразными методами – от строительства новых онкоцентров до повышения квалификации медиков, чтобы они могли вовремя распознать болезнь. Дополнительными знаниями Минздрав намерен вооружить не только онкологов, но и врачей общей практики, педиатров, терапевтов. Стимулом же для медработников первичного звена в этом вопросе должны стать специальные выплаты, считают в ведомстве.

Перечислять их могут начать уже со следующего, 2020 года. «Очень важно, что эти деньги будут выделяться не в рамках подушевого финансирования, это дополнительные средства», – отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров.

Тем не менее вопросы у парламентариев вызывает размер выплат. «Согласно законопроекту, порядок доплат и их величину должно установить правительство», – отметил член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. Сумма выплаты, по его мнению, еще нуждается в уточнении.

«Насколько я понял при обсуждении законопроекта на заседании нашего комитета, ее размер составит около 1 000 рублей, – рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев. – Однако важно, чтобы эта тысяча выплачивалась за каждый выявленный случай, а не раз в месяц».

По мнению Юрия Кобзева, ежемесячная премия в 1 000 рублей не только слишком мала, но и несправедлива по отношению к врачам. Ведь, обнаруживая онкозаболевания на ранних стадиях, они, кроме спасения жизни пациента, экономят бюджетные средства. «На первой стадии себестоимость лечения онкологии составляет около 30 000 рублей, на второй – около 60 000 рублей, третья стадия – это уже от 800 000 рублей», привел данные парламентарий.

Законодатели напомнили, что новые предложения по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи и поощрению работающих в этой сфере медиков появятся до конца года и отразятся в том числе в бюджете. «В конце октября президент будет проводить Госсовет по первичной помощи. К нему готовятся предложения и Минздравом, и парламентариями», – заключил Сергей Натаров.