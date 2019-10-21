Гороскоп 21 октября: Рыбы активны, Раки в поисках поддержки, а Дев ждут испытания

Восход Солнца: 07:01

Заход Солнца: 17:27

Солнце в Весах.

Овен. Развитое чувство ответственности, умение прогнозировать ситуацию приведет к успеху в сфере профессиональной деятельности или значительно поднимет ваш авторитет. Будьте внимательны при работе с документами. Вечером вероятна романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.

Телец. Благоприятный день для достижения желаемого (в разумных пределах). Можно будет смело идти вперед, но при том условии, что Вы не будете слишком чувствительны к уколам самолюбия. Не стоит нервничать из-за пустяков. Если Тельцов будет мучить несправедливое отношение и проявление грубости, то нужно просто отдалиться от неприятных вам людей.

Близнецы. Успех в финансовой сфере может произойти при больших затратах времени и усилий, контакты с партнерами несут обманчивые надежды и, скорее всего, закончатся разочарованиями. Возможны негативное влияние или ложный совет, который приведет к ошибкам в работе или финансовым потерям.

Рак. Благоприятный день для торговых операций и выгодных покупок. Хорошо заводить новые знакомства. Вероятно, что именно сегодня Вы почувствуете некоторую усталость и неудовлетворение от сделанной работы. Постарайтесь найти поддержку у близкого человека.

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Лев. День, благоприятный для восстановления дружеских и родственных связей. Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Будьте осторожны, так как избыток эмоций может оказаться разрушительным. Вероятность проявления несдержанности и ссор с самыми близкими людьми. От вашего поведения сегодня будет зависеть жизнь в целом.

Дева. День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Судьба вновь испытывает Дев на тщеславие, гордыню, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми.

Весы. Сегодня ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Повезет и в любви, только не стремитесь главенствовать. Во всех начинаниях лучше придерживайтесь золотой середины. Вероятно, именно сегодня посчастливится решить проблемы личной жизни, удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Скорпион. Благоприятный день для Скорпионов творческих профессий. Девиз дня - великодушие, общение и душевное равновесие. Звезды рекомендуют контакты только с самыми близкими людьми, с которыми можно поделиться и радостью и печалью.

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Стрелец. День связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности, в финансовых делах.

Козерог. Возможны успехи в профессиональной деятельности,жизнерадостность, оптимизм. Хороший период для людей творческого труда. Вполне вероятно, что ваша кипучая энергия заставит вас заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Не доверяйтесь эмоциям. Проверьте свои идеи логикой, посоветуйтесь с друзьями.

Водолей. День не слишком удачен для любовных отношений, так как вероятны резкие смены настроения, беспричинная тоска, головные боли. Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Во второй половине дня Вы можете получить ободряющее известие или выгодный заказ.

Рыбы. Хороший день для активности в сфере коммерции. Благоприятны контакты и деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое положение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев