Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:09 38

Офицер сделал предложение девушке на выпускном ДВОКУ

Офицер сделал предложение девушке на выпускном ДВОКУ

В Дальневосточном высшем командном училище в Благовещенске прошел 108-й выпуск. Офицеров поздравили руководящий состав ДВОКУ, первые лица области и города. На празднике молодые военные продемонстрировали показательные выступления, станцевали вальс, а один выпускник даже сделал своей девушке предложение. Все самые яркие моменты праздника в материале Альфа ТВ.

«Уважаемые выпускники, куда бы вас ни отправили, вы будете служить с людьми и ради них. Поэтому человеческие качества не менее важны, чем профессиональные. Помните об этом, когда будете принимать решения. Желаю вам всего самого доброго. В добрый путь», – цитирует Виктора Радченко, напутствовавшего виновников торжества, пресс-служба законодательного собрания региона.

Выпускниками ДВОКУ стали почти 200 офицеров мотострелковых взводов по специализации горных и арктических подразделений. Все они получили звание лейтенанта и были распределены по военным округам.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище – одно из старейших военно-учебных заведений на Дальнем Востоке. С 1940 года училище подготовило около 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

В настоящее время ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной командной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Ведется подготовка прапорщиков по техническому профилю.

Второй год в ДВОКУ проходит несколько выпускных. Это связано с изменением программы обучения по некоторым специальностям и их переходом на четырехлетнее обучение по индивидуальным учебным планам.

Фото: zsamur.ru

Просмотров всего: 3843

#военные #образование

распечатать

Фотогалерея

Общество

Какую рекламу показывали на амурском телевидении в 90-е

Общество

Благовещенцы должны собрать 137 тысяч рублей, чтобы в их доме была горячая вода
Общество 1

В детских садах Амурской области станет больше логопедов, дефектологов и психологов
Культура

Школьники из Усть-Нюкжи участвовали в международной эвенкийской олимпиаде
Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    Больших звёзд, удачи и успехов в службе!!!

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 день назад

    Выпускной в октябре???

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    ЛюсиТа

    Выпускной в октябре???



    Скажу более, это уже ТРЕТИЙ выпуск в этом году!

  • не люблю

    не люблю
    1 день назад

    у нас какой-то нездоровый культ военных, а живут они и некоторые жируют, на деньги налогоплательщиков

  • Ольга99

    Ольга99
    1 день назад

    А как живут-то в курсе?! Вы знаете какая психологическая обстановка дома между мужем и женой? А дети, которые смотрят на отношения, общение родителей, если эти отношения, общение вообще есть с таким графиком работы! Сидите тут, диванщик!

  • vertex

    vertex
    1 день назад

    не люблю

    у нас какой-то нездоровый культ военных, а живут они и некоторые жируют, на деньги норналогоплательщиков



    Пацаны нормаьые....

  • не люблю

    не люблю
    1 день назад

    ага, а психологическая обстановка работяг просто песня, не работа а отдых, и половину зарплаты на дармоедов отдать, это норма, и вообще вояки пацаны нормальные, а работяги - на чьи налоги живут это отбросы. ну ну

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    не люблю

    у нас какой-то нездоровый культ военных, а живут они и некоторые жируют, на деньги налогоплательщиков...

    Уважаемый, Вы наш, ответственный налогоплательщик! Вам кто мешал (запрещал) избрать путь военного? Глядишь, тоже бы жили и жировали на деньги других налогоплательщиков? Делов то...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    не люблю ага, а психологическая обстановка работяг просто песня, не работа а отдых, и половину зарплаты на дармоедов отдать, это норма, и вообще вояки пацаны нормальные, а работяги - на чьи налоги живут это отбросы. ну ну.

    Сами то, что полезное для общества сделали, чтобы потом можно было спросить с... дармоедов?

  • V.M.

    V.M.
    1 день назад

    Во все времена и во всех странах уважали, а дамы даже любили, военных .

    Вот недавно мне звонил сын Вицли, В этом году закончил ДВОКУ, распределился

    в Самару. Получил пока комнату в 2-х комнатной квартире, раз пока не женат.

    Пусть и у этих выпускников все складывается удачно и в жизни и в службе.

  • vertex

    vertex
    1 день назад

    Kadet_84

    не люблю ага, а психологическая обстановка работяг просто песня, не работа а отдых, и половину зарплаты на дармоедов отдать, это норма, и вообще вояки пацаны нормальные, а работяги - на чьи налоги живут это отбросы. ну ну. Сами то, что полезное для общества сделали, чтобы потом можно было спросить с... дармоедов?



    Сотрудники полиции и спецслужб задержали участников преступной группы, которую подозревают в хищении 150 квартир Минобороны в столичном регионе. В состав группы входили юристы и риелторы, а руководил ею бывший военный. Операцию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России.

    Как сообщает пресс-служба МВД, мошенники изготавливали на подставных людей фальшивые выписки из распоряжений начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны России. По этим бумагам члены группы получали право на социальное жилье. Договоры социального найма с районными квартирно-эксплуатационными частями также подделывались.

    Имея на руках сфабрикованные документы, злоумышленники через суд заявляли права на приватизацию недвижимости и получали свидетельства собственности. После этого мошенники продавали жилье и забирали деньги. Подставные «владельцы» жилья получали процент за участие в афере.

    Полиция провела обыски у фигурантов дела, а также в офисах риелторских и адвокатских фирм. Оперативниками изъяты многочисленные поддельные документы, а также фальшивые печати, штампы, бланки с подписями сотрудников Минобороны и Управления Федеральной регистрационной службы по Москве. Организатор аферы и его подельники задержаны, им предстоит ответить в суде за мошенничество в особо крупном размере. Тем временем правоохранительные органы проверяют информацию о схожих схемах похищения квартир в других регионах.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    vertex

    Kadet_84

    Не буду место занимать... Вы думаете, что те личности, про махинации которых говорится в данной статье,

    заканчивали военные училища и достигли упомянутых вершин "своим горбом"? Заблуждаетесь. Вспомните аферу, которую провернули не безысвестный "Тубареткин" со своей дамой из "Оборонсервиса", которые не так давно "свили" семейное гнездышко... Врятли до таких вершин доходят те, кто закончил военное училище, такие должности достаются по блату или передаются по наследству. Хоть и говорят, что "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом", но, не да такой же степени.

  • vertex

    vertex
    1 день назад

    Kadet_84

    vertex Kadet_84 Не буду место занимать... Вы думаете, что те личности, про махинации которых говорится в данной статье, заканчивали военные училища и достигли упомянутых вершин "своим горбом"? Заблуждаетесь. Вспомните аферу, которую провернули не безысвестный "Тубареткин" со своей дамой из "Оборонсервиса", которые не так давно "свили" семейное гнездышко... Врятли до таких вершин доходят те, кто закончил военное училище, такие должности достаются по блату или передаются по наследству. Хоть и говорят, что "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом", но, не да такой же степени.



    Я о чём и говорю, вспомнить даже известные слова "Гюрзы" Алексея Ефентьева...

    За личное мужество при успешном выполнении задач, четырежды представлялся к званию Героя Российской Федерации, но так и не был награждён.

    Вот на ком держится всё...и на таких ребятах.

  • последний адекватный

    последний адекватный
    1 день назад

    Не люблю, не хочешь кормить свою армию - будешь кормить чужую! Диванные работяги

  • не люблю

    не люблю
    1 день назад

    Kadet_84

    не люблю у нас какой-то нездоровый культ военных, а живут они и некоторые жируют, на деньги налогоплательщиков... Уважаемый, Вы наш, ответственный налогоплательщик! Вам кто мешал (запрещал) избрать путь военного? Глядишь, тоже бы жили и жировали на деньги других налогоплательщиков? Делов то...



    если все будут военными и силовиками, то кто работать то будет? останется только с голым задом друг друга защищать

  • ay

    ay
    1 день назад

    последний адекватный

    Не люблю, не хочешь кормить свою армию - будешь кормить чужую! Диванные работяги



    иногда начинаешь задумываться: "чью же армию кормить дешевле?"

  • ay

    ay
    1 день назад

    последний адекватный

    Не люблю, не хочешь кормить свою армию - будешь кормить чужую! Диванные работяги



    И много в армии идейных останется? Коли довольствие сделается как у мерчендайзера в Кэшке? Ась? То-то и оно. Престиж, бабло, ранняя пенсия - вот чем заманивают мОлодёжь. И надо сказать это работает. А громкие слова оставьте. Случись большая заварушка - опять простые мужики и бабы воевать пойдут. Вчерашние агрономы, анжинеры, заправщики, продавщицы...

  • ay

    ay
    1 день назад

    А, ну ещё славой ратных подвигов манят. Сирия и т.п. - все дела. Только чё-то забывают, что даже с таким "лоховским" противником нужно уметь сражаться. Ливер - он у всех одинаковый. И потери случаются не только у "лохов".

  • vertex

    vertex
    1 день назад

    ay

    последний адекватный

    Не люблю, не хочешь кормить свою армию - будешь кормить чужую! Диванные работяги



    И много в армии идейных останется? Коли довольствие сделается как у мерчендайзера в Кэшке? Ась? То-то и оно. Престиж, бабло, ранняя пенсия - вот чем заманивают мОлодёжь. И надо сказать это работает. А громкие слова оставьте. Случись большая заварушка - опять простые мужики и бабы воевать пойдут. Вчерашние агрономы, анжинеры, заправщики, продавщицы...



    Верные слова.

  • vertex

    vertex
    1 день назад

    ay

    А, ну ещё славой ратных подвигов манят. Сирия и т.п. - все дела. Только чё-то забывают, что даже с таким "лоховским" противником нужно уметь сражаться. Ливер - он у всех одинаковый. И потери случаются не только у "лохов".



    Вовино довольствие, состриженное с дорогих россеян, нужно отрабатывать и в Сирии.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    не люблю

    Kadet_84

    не люблю у нас какой-то нездоровый культ военных, а живут они и некоторые жируют, на деньги налогоплательщиков... Уважаемый, Вы наш, ответственный налогоплательщик! Вам кто мешал (запрещал) избрать путь военного? Глядишь, тоже бы жили и жировали на деньги других налогоплательщиков? Делов то...

    если все будут военными и силовиками, то кто работать то будет? останется только с голым задом друг друга защищать...

    Да, что, Вы? Желающих то, как раз и много, да вот не каждому дано... "....Это, Вам, не мелочь по карманам тырить" (Г.Вицын).

  • ay

    ay
    1 день назад

    И всё равно:

    "Если каждый выйдет в Люди, кто тогда работать будет?" - подполковник Чагин, к/ф "Тревожное воскресенье". Правда, он огнеборцем, по фильму, был.

  • ay

    ay
    1 день назад

    Kadet_84

    не люблю Kadet_84 не люблю у нас какой-то нездоровый культ военных, а живут они и некоторые жируют, на деньги налогоплательщиков... Уважаемый, Вы наш, ответственный налогоплательщик! Вам кто мешал (запрещал) избрать путь военного? Глядишь, тоже бы жили и жировали на деньги других налогоплательщиков? Делов то... если все будут военными и силовиками, то кто работать то будет? останется только с голым задом друг друга защищать... Да, что, Вы? Желающих то, как раз и много, да вот не каждому дано... "....Это, Вам, не мелочь по карманам тырить" (Г.Вицын).



    Действительно, не каждому. Особенно тем "гостям" ДВОКУ. Чья Родина ближе к экватору. У дорогих россиян сословность тоже, растёт. Рабоче-крестьянская канула в Лету.

  • vertex

    vertex
    1 день назад

    Про мелочь)

    Украл топлива на семь лет работ. Исправительных

    Фокинским гарнизонным военным судом приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением воинского звания капитан 3-го ранга Игорь Михайлов. С него также будет взыскано в пользу воинской части средств на сумму 1 543 065 рублей.

    23 май 2002Электронная версия газеты "Владивосток" №1170 от 23 май 2002

    Фокинским гарнизонным военным судом приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением воинского звания капитан 3-го ранга Игорь Михайлов. С него также будет взыскано в пользу воинской части средств на сумму 1 543 065 рублей.

    Как сообщили корреспонденту «В» в пресс-центре прокуратуры Тихоокеанского флота, во второй половине 2000-го и начале 2001 годов Михайлов, являясь командиром электромеханической боевой части одного из кораблей ТОФ, базирующихся в городе Большой Камень, получил крупную партию дизельного топлива. Позже следствию удалось выяснить, что около 238 тонн солярки офицер сбыл до сих пор не установленному обществу с ограниченной ответственностью.

    Более десятка раз на территории части появлялись бензовозы, которыми управляли гражданские лица, и вывозили топливо за пределы части. Сам же Михайлов, чтобы сокрыть хищения, представлял в довольствующую воинскую часть фальсифицированные донесения о расходовании и списании топлива.

    После вынесения приговора подсудимый и адвокаты обжаловали его в кассационном порядке. Однако Тихоокеанский флотский военный суд оставил приговор без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

    Это ещё в те года...

  • не люблю

    не люблю
    1 день назад

    кадету--желающих полно, потому как работать не хотят, валяй дурочку- есть приказ сделал, или отмазался, нет приказа то сам генерал, да и от кого нас защищает эта орава ??? раз в десять можно сократить, а остальных на стройки, заводы, в поля

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    не люблю

    кадету--желающих полно, потому как работать не хотят, валяй дурочку- есть приказ сделал, или отмазался, нет приказа то сам генерал, да и от кого нас защищает эта орава ??? раз в десять можно сократить, а остальных на стройки, заводы, в поля



    Да, что ж, Вы, на военных так взъелись, или они обидели, чем ? Оглянитесь вокруг. На алкашей, бомжей, "безработных" (яко бы) обратите внимание. Далёк от мысли, что он ВСЕ жаждут работать, и приносят пользу стране, и, между прочим, содержатся также за счёт налогоплательщиков...

  • ay

    ay
    1 день назад

    Не надо "ля-ля". Бомжи на самообеспечении. "Чего добыл - то и сдал" либо себе оставил.

  • не люблю

    не люблю
    1 день назад

    кадет, алкаши бомжи и прочее, это отдельная каста, которую нужно изолировать от общества и отправлять на далекие рудники, каждый должен приносить пользу обществу!!!

  • vertex

    vertex
    1 день назад

    Отдельная каста это ГД.

  • Scoville

    Scoville
    1 день назад

    Чепига поздравил выпускников?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    22 часа назад

    не люблюкадету--желающих полно, потому как работать не хотят, валяй дурочку- есть приказ сделал, или отмазался, нет приказа то сам генерал, да и от кого нас защищает эта орава ??? раз в десять можно сократить, а остальных на стройки, заводы, в поля


    А ты на стройке,на заводе или в поле за государство переживаешь?Что то мне подсказывает,что ты зад от дивана не отрываешь.Не исключено,что не в России.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    22 часа назад

    vertexОтдельная каста это ГД.


    А вот это верно.Причем не только ГД,есть еще и другие имитирующие бурную деятельность,чиновников в России стало больше,чем в СССР.Только некоторые типа "нелюблю" акцентируют внимание не на истинных дармоедах,а на армии.Засланный казачек.

  • NK

    NK
    21 час назад

    Служба - она разная. Кто-то с поля, из парка не вылезает, через день на ремень. А кто-то тяжелее ... ничего не поднимал, разве что - поднимала. А выслуга лет и продвижение по слуюбе у кого быстрее идёт? Был когда-то командиром взвода, уволился (двухгодичник), пошёл в инженеры - те же самые 204 р с копейками. Ну хоть магазин стал через дорогу и ребёнка к врачу не на 131-ом или ГТТ везти ... Это ещё в "несокрушимой и легендарной". В Ваньку-взводного и комбата камень не брошу. Но много, очень много дармоедов (теперь и дармоедок тоже) там. Сам бы такое поприще не выбрал, ни тогда, ни теперь. А служил - старался, взыскание за самоход в моё дежурство и благодарность за "учения с боевой стрельбой". Нормально, я считаю, прослужил.

  • V.M.

    V.M.
    20 часов назад

    Прадед, дед, отец,муж, брат служили, воевали- 1 мировая, 2 мировая,

    Венгрия, 1967-й, Чехословакия 1968-й...

    Не заканчивали военных училищ, но воевали и служили честно.

    Ничего не буду иметь против, если внук пойдет через 6 лет в ДВОКУ.

    В морпехи, как его прадед.

  • не люблю

    не люблю
    17 часов назад

    Cемен Васильевич А.

    не люблю

    кадету--желающих полно, потому как работать не хотят, валяй дурочку- есть приказ сделал, или отмазался, нет приказа то сам генерал, да и от кого нас защищает эта орава ??? раз в десять можно сократить, а остальных на стройки, заводы, в поля



    А ты на стройке,на заводе или в поле за государство переживаешь?Что то мне подсказывает,что ты зад от дивана не отрываешь.Не исключено,что не в России.


    а ты не тычь, а если вы один из тунеядцев вояк, привыкших на чужом горбе выезжать, то это ваши проблемы, а нормальные работяги горбатятся за копейки, и за того парня в форме, тунеядца и нахлебника

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    14 часов назад

    не люблю

    Cемен Васильевич А.

    не люблю

    кадету--желающих полно, потому как работать не хотят, валяй дурочку- есть приказ сделал, или отмазался, нет приказа то сам генерал, да и от кого нас защищает эта орава ??? раз в десять можно сократить, а остальных на стройки, заводы, в поля



    А ты на стройке,на заводе или в поле за государство переживаешь?Что то мне подсказывает,что ты зад от дивана не отрываешь.Не исключено,что не в России.


    а ты не тычь, а если вы один из тунеядцев вояк, привыкших на чужом горбе выезжать, то это ваши проблемы, а нормальные работяги горбатятся за копейки, и за того парня в форме, тунеядца и нахлебника



    ты мне не указ.Могу и хочу и тыкаю.и ткну мордой в стену если надо будет.На каком заводе трудишься,кнопкодав?

  • us.2001

    us.2001
    42 минуты назад

    дурачок )) он наверное не смотрел фильмы Леонида Гайдая типа "Как Володька Завитушкин решил жениться " - женится это вам не в баню сходить )))

  • ZhivoI

    ZhivoI
    20 минут назад

    Очень зрелищное мероприятие! Были с семьей, очень понравилось. Гордимся нашим родным училищем, отдадим своего, как подрастет!

Показать все (38) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь