Гороскоп на неделю 21 – 27 октября: у Рыб приятные знакомства, а Львов будут хвалить

Общий астрологический прогноз на неделю с 21 по 27 октября для всех знаков Зодиака.

Овен. Накопившаяся усталость наконец даст о себе знать. Не старайтесь объять необъятное! Устройте себе отдых, даже несмотря на количество нерешенных вопросов. Два-три дня за свой счет, и Вы будете снова в строю.

Телец. У многих Тельцов на этой неделе будет прекрасное самочувствие. Ваш иммунитет заметно укрепится, а многие болезни, даже если они хронические, начнут отступать. Воспользуйтесь этим благоприятным периодом для лечения своих болезней.

Близнецы. Близнецы на этой неделе будут чувствовать себя очень уверенно. Вы наконец-то сможете поверить в свои силы и в то, что вам под силу практически все. Но постарайтесь не зазнаться, а то жизненные обстоятельства могут очень быстро сбить вашу спесь.

Рак. Почувствовав, наконец, вблизи желанную цель, Вы стали действовать более уверенно и напористо, порой даже немного жестковато. Но, если Вы выйдете из ситуации победителем, то Вам все простят, а если нет, то не обессудьте.

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Лев. Странно: почему-то на этой неделе Вас будут хвалить чаще обычного. Ну, так уж получится. Причем, часто хвалить будут даже за самую малость добрых дел, а ругать не будут даже за самые большие ошибки. А таковые, признаться, у Вас будут. Но за них Вы будете корить сами себя больше, чем это смог бы сделать кто-то другой.

Дева. Сохраняйте терпение и действуйте планомерно. Избыток энергии (как и ее отсутствие) может привести к необдуманным шагам.

Весы. У типичных Весов эта неделя может быть связана с мощными финансовыми подвижками. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам придется много внимания уделять финансам. В частности речь идет о получении доходов и о том, как расходовать деньги.

Скорпион. У Вас наступил период повышенной влюбчивости в сочетании с быстрой отходчивостью. Поэтому лучше не давайте никаких обещаний и не делайте предложений. Признаваться в любви не возбраняется, особенно, если это делается искренне. И еще будьте поосторожнее с расходами.

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Стрелец. Благоприятно пообщаться с дальними родственниками или сотрудниками по работе. Вероятно, они находятся в других городах. Хотя трудности не исключены и близко. Партнеры готовы создать критические ситуации.

Козерог. Пусть окружающие демонстрируют Броуновское движение, по пути из точки «А» в точку «Б» бесконечное число раз меняя направление движения. Вы же сделаете всего один маленький шажок – но по прямой, сэкономив силы, нервы, время и, возможно, деньги. Этот ход может быть записан в анналы, если кто-нибудь до этого додумается. Вам же самому, дабы не прослыть нескромным, этого делать не стоит.

Водолей. Самые интересные события на этой неделе будут разворачиваться вокруг Вас. У Вас есть отличный шанс для приобретения новых контактов – не упустите его. Друзья могут обидеться из-за того, что в последнее время Вы не баловали их своим вниманием.

Рыбы. На этой неделе Рыб ожидают новые приятные знакомства. При этом происходить они будут в самых неожиданных местах. Встречать интересных людей Вы будете просто на улице.

Астролог: Вальдемар Небоходцев