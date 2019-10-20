Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

Правительство РФ подготовило законопроект об идентификации банковских клиентов по номеру телефона. Его рассмотрят во втором чтении в ноябре. Для этого планируют создать единую информационную систему (ЕИС) проверки сведений об абоненте.

Она призвана стать связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи. Создание системы профинансируют банки, хотя изначально расходы хотели возложить на операторов связи, сообщает РИА Новости.

«Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», – отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ожидается, что инициатива избавит россиян от звонков коллекторов, а также поможет предотвратить кражу денег с помощью «отдельных видов социальной инженерии», когда злоумышленник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные. В таком случае, даже если мошенник подменит номер, в ЕИС отобразится его настоящий телефон.