Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость
сегодня, 21:23 0

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
Фото: pixabay.com

Правительство РФ подготовило законопроект об идентификации банковских клиентов по номеру телефона. Его рассмотрят во втором чтении в ноябре. Для этого планируют создать единую информационную систему (ЕИС) проверки сведений об абоненте.

Она призвана стать связующим звеном между кредитными организациям и операторами связи. Создание системы профинансируют банки, хотя изначально расходы хотели возложить на операторов связи, сообщает РИА Новости.

«Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», – отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ожидается, что инициатива избавит россиян от звонков коллекторов, а также поможет предотвратить кражу денег с помощью «отдельных видов социальной инженерии», когда злоумышленник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные. В таком случае, даже если мошенник подменит номер, в ЕИС отобразится его настоящий телефон.

Просмотров всего: 53

#российская власть #экономика

распечатать


Общество

В Росстандарте рассказали,как будут бороться с недоливом на заправках
Общество 2

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
Экономика 21

Здания бывшей третьей горбольницы в Благовещенске проданы за 264,1 миллиона
Власть 6

Правительство России подготовит «более амбициозную» программу приватизации
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь