Один из пропавших без вести после прорыва дамбы найден живым

Полиции удалось найти одного из шести числящихся пропавшими без вести работников артели в Курагинском районе Красноярского края. Как сообщает «Российская газета», 34-летний тракторист-бульдозерист найден целым и невредимым далеко от места трагедии.

«Его зовут Виталий Пахомов. В момент прорыва дамбы он был в одном из соседних населенных пунктов. Судя по всему, даже понятия не имел, что случилось, пока его не обнаружили полицейские и не рассказали о случившемся», – рассказали в МВД.

Таким образом, в списке рабочих, чья судьба неизвестна, остаются пятеро. Как сообщалось ранее, основной версией трагедии Следственный комитет назвал нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Дамбу на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября. В результате ЧП погибли 15 старателей золотодобывающей артели. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках расследования задержаны директор, начальник и мастер участка золотодобывающей артели.