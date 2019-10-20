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20октября
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Один из пропавших без вести после прорыва дамбы найден живым

Один из пропавших без вести после прорыва дамбы найден живым
Фото: ria.ru

В Красноярском крае найден один из шести пропавших при прорыве дамбы. 34-летний тракторист-бульдозерист был далеко от места трагедии. Он даже не знал, что случилось.

Полиции удалось найти одного из шести числящихся пропавшими без вести работников артели в Курагинском районе Красноярского края. Как сообщает «Российская газета», 34-летний тракторист-бульдозерист найден целым и невредимым далеко от места трагедии.

«Его зовут Виталий Пахомов. В момент прорыва дамбы он был в одном из соседних населенных пунктов. Судя по всему, даже понятия не имел, что случилось, пока его не обнаружили полицейские и не рассказали о случившемся», – рассказали в МВД.

Таким образом, в списке рабочих, чья судьба неизвестна, остаются пятеро. Как сообщалось ранее, основной версией трагедии Следственный комитет назвал нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Дамбу на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября. В результате ЧП погибли 15 старателей золотодобывающей артели. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках расследования задержаны директор, начальник и мастер участка золотодобывающей артели.

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