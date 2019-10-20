Губернатор Амурской области проанонсировал свои внезапные визиты в поликлиники и больницы

«Нам выделено 512,5 миллиона федеральных средств на ликвидацию последствий паводка. На эти деньги люди, которые остались без жилья, или если их дома после большой воды нуждаются в капитальном ремонте, смогут купить себе новую жилплощадь или сделать ремонт в старых домах, если это позволяет экспертиза. Это не вся сумма, которую нам выделят», – отметил Василий Орлов.

Области нужно в целом 920 миллионов рублей. Остальные деньги придут в 2020 году. «Новость важная, потому что уже глубокая осень, а люди из пострадавших районов не стремятся переселяться в пункты длительного пребывания, живут у родственников и в зимних кухнях, ждут решения их проблемы. Теперь нужно четко и быстро довести эти средства до людей и проследить, чтобы они точно были использованы по назначению», – подчеркнул Василий Александрович.

Второе по значимости событие для губернатора за минувшую неделю – очередной всероссийский молодежный космический фестиваль «Космофест Восточный». «Для нас это уже по-хорошему привычное мероприятие. А ведь такому крутому фестивалю с участием ведущих ученых космической отрасли, легендарных космонавтов, позавидовал бы любой регион. Мы должны растить новое поколение профильных ученых с использованием новейших технологий и опыта. Ведь новейший российский космодром находится у нас в области», – пишет глава региона.

Много времени в течение прошлой недели правительство Амурской области посвятило сельскому хозяйству. «У нас в регионе работал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Смотрели хозяйства, институт сои, предприятия, был большой разговор с аграриями. Перед регионами стоят амбициозные задачи, и в этом нам будет нужна государственная поддержка», – пояснил губернатор.

Еще одна важная встреча недели – областная медицинская коллегия. «Попросил врачей обратить внимание на то, как организована работа в поликлиниках и больницах, как работают с пациентами. Сам лично пообещал проезжать лечебные учреждения, что называется, без предупреждения. Ведь кроме высоких технологий и современных лекарств в медицине важно и отношение к пациенту. И слово, и отношение тоже лечат. Поэтому буду обращать на это самое пристальное внимание», – пообещал Василий Орлов.