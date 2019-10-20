В Росстандарте рассказали,как будут бороться с недоливом на заправках

Росстандарт работает над созданием «скрытого» прибора для контрольных закупок на автозаправочных станциях. Он сможет улавливать даже 1 % недолива. В первой половине 2020 года Росстандарт планирует утвердить замену устаревшему ГОСТу 1989 года на топливораздаточные колонки.

Росстандарт готовит арсенал для проверок автозаправочных станций на недолив топлива: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой. Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1 %. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

Об этом «Российской газете» рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Недолив – это преимущественно результат манипуляций с программным обеспечением топливораздаточных колонок (ТРК). «Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива, – говорит Алексей Абрамов. – Помните, была такая проблема с процентом выигрыша в игровых автоматах? То же самое и здесь. Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров – 59,4 литра и так далее. Это немного, и датчик в баке эту разницу даже не поймает. Если приехать на заправку на автомобиле с символикой Росстандарта, мы увидим, что все бьется: купили 20 литров, залили 20 литров. Чтобы увидеть, как дела обстоят на самом деле, существуют два варианта – "тайный покупатель" и неожиданный визит проверяющих, в ходе которого они предлагают запустить конкретные ТРК и с помощью специального мерника смотрят, сколько топлива в реальности отпущено».

Абрамов отметил, что для софта игровых автоматов в свое время ввели периодическую сертификацию, независимую оценку, и манипуляции прекратились. «Здесь мы будем двигаться примерно в том же направлении, – сказал он. – Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как измерительная система, в том числе в связке с оператором за кассой. Сегодня при проверке на АЗС нам говорят: "Зачем вы к кассиру заходите? Тестируйте колонку, а мы запустим, как положено". Только когда проверка будет комплексной и внезапной, мы сможем оперативно выявлять недолив».

В первой половине 2020 года Росстандарт планирует утвердить замену устаревшему ГОСТу 1989 года на топливораздаточные колонки. Сейчас установленная стандартом точность измерения топлива имеет значительную погрешность, в том числе от температуры окружающей среды, также этот ГОСТ позволяет использовать различные приспособления и вредоносное программное обеспечение, обманывающие расходомер. В рамках разработки нового стандарта предполагается признание ТРК измерительной системой, подлежащей периодическим поверкам целиком, введение требований к программному обеспечению и требований к методам идентификации несанкционированного доступа, а также к безопасности колонок.

Также Росстандарт работает над созданием «скрытого» прибора для контрольных закупок. Он должен фиксировать хотя бы 1 % недолива. «Меньше в полевых условиях поймать сложно – влияют температура, расширение топлива и погрешность измерений», – отметил Алексей Абрамов.

В 2019 году установлено 39 случаев недолива на АЗС – это нарушение выявлено практически на каждой пятой проверенной станции. И это при том, что проверки в основном плановые, к которым владелец АЗС может подготовиться заранее. «Существуют и внеплановые проверки по фактам недолива, но они проводятся в случае обращения гражданина с жалобой на конкретную АЗС и только с согласия Генпрокуратуры, – сказал Абрамов. – Поэтому приходится признать, что на сегодняшний день наши руки связаны в этой части надзора. Шансов поймать нарушителей за руку немного, когда есть кнопка, которая недолив в нужный момент отключает».

Законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива, готовится к внесению в правительство. Другой законопроект, вводящий оборотные штрафы за недолив, уже был внесен в правительство, но инициатива будет реализована, видимо, немного иначе – предложенный подход планируется интегрировать в готовящуюся сейчас новую версию Кодекса РФ об административных правонарушениях. Абрамов отметил, что такие штрафы за фальсификат топлива уже доказали свою эффективность: если в 2015 году нарушения по качественным характеристикам топлива выявлялись более чем в 20 % случаев, то с введением оборотных штрафов по итогам 2018 года и 6 месяцев 2019 года этот показатель составил 8,8 %.