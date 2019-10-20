Российские и китайские специалисты провели первое совместное патрулирование реки Амур

На пограничной реке Амур впервые провели совместное российско-китайское патрулирование. Сотрудники управления речной безопасности Хэйхэ и Главного управления МЧС РФ по Амурской области провели подготовку к запуску судов на воздушной подушке и проверили состояние трансграничного кабеля, проложенного по дну Амура.

Как сообщает Biang.ru со ссылкой на управление речной безопасности Хэйхэ провинции Хэйлунцзян операция по совместному патрулированию прошла от 10 километра верхнего течения Амура до 975 километра среднего течения пограничной реки. Оно реализовано в соответствии с «Протоколом о сотрудничестве между управлением речной безопасности Хэйхэ и ГУ МЧС РФ по Амурской области о сотрудничестве в осенний период 2019 года».

С китайской стороны в патрулировании участвовали два 20-метровых патрульных катера таможни, а российская сторона отправила на патрулирование два катера «Ястреб-2М». В ходе операции китайские катера патрулировали правый берег Амура, а российские катера – левый берег.

Участники патрулирования проверили состояние трансграничного кабеля, проложенного по дну Амура, оценили состояние 53 судов по оба берега реки, участвующих в трансграничной навигации. Кроме того, китайская и российская стороны провели подготовку к запуску судов на воздушной подушке после закрытия навигации на Амуре, а также изучили условия создания понтонного моста через Амур в сезон ледостава.

Как ожидается, навигация на Амуре закроется в конце октября.