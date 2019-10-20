Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:32 0

В Красноярске задержаны подозреваемые по уголовному делу о прорыве дамбы

В Красноярске задержаны подозреваемые по уголовному делу о прорыве дамбы
Фото: ria.ru

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии продолжается расследование уголовного дела. Оно возбуждено после трагедии – ночью 19 октября вода разрушила дамбу и смыла поселок золотодобытчиков.

Золотодобывающий рудник находится недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района. Технологическая дамба была на реке Сейба. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли 15 человек, госпитализированы 14 пострадавших. 15 человек числятся пропавшими без вести. Списки фамилий ИА «Амур.инфо» опубликовало в субботу, 19 октября.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщает СУ СК по Краснодарскому краю, в рамках расследования уголовного дела в Курагинском районе задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. Для проведения допроса их доставили в Красноярск. Сейчас с ними работают следователи.

«В офисе золотодобывающей организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация. В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ», – сообщает ведомство.

Просмотров всего: 290

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

Шаман из Якутии снял видео с призывом к экстремизму в Амурской области
Происшествия

Торговец рыбой из Амурской области сбывал наркотики в Забайкалье
Общество 10

Власти решили сэкономить на мусорной реформе
Происшествия

При пожаре в Зейском районе пострадала женщина

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь