До конца 2020 года в Амурской области создадут сеть центров помощи онкобольным

В Благовещенске состоялось заседание коллегии регионального министерства здравоохранения по вопросам онкологической помощи населению Амурской области. Было озвучено, что до конца 2020 года в Амурской области создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи.

Как сообщает министерство здравоохранения Амурской области, до конца следующего, 2020 года, в регионе создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Они станут работать в восьми организациях с определением зон ответственности в городах Тында, Зея, Свободный, Белогорск, Райчихинск и Благовещенск.

Губернатор Амурской области Василий Орлов, присутствовавший на заседании, подчеркнул важность успешной реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями на территории Амурской области» и призвал эффективнее использовать ресурсы в работе по снижению уровня заболеваемости раком.

Заместитель председателя правительства области Ольга Лысенко – врач-онколог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ – в своем выступлении подчеркнула необходимость развития онкологической службы в Приамурье. Подготовка квалифицированных кадров, оснащение учреждений, оказывающих онкологическую помощь, современным оборудованием, взаимодействие с муниципальными органами власти – как отметила зампред, задачи сегодня ставятся очень серьезные, в соответствии с сегодняшними вызовами, и их необходимо выполнять.

С докладом о состоянии онкологической помощи населению Амурской области выступила главный врач Амурского областного онкологического диспансера Светлана Леонтьева. Она сообщила, что в области организовано 16 коек дневного стационара для проведения лекарственной противоопухолевой терапии на базе восьми медицинских организаций. За восемь месяцев текущего года 233 пациента получили высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «онкология» в областных медицинских организациях.

На базе онкодиспансера проведено 26 видеоселекторных совещаний, с консультацией 22 онкобольных амурчан. 16 пациентов получили рекомендации в ходе телемедицинских консультаций с федеральными клиниками Российской Федерации. Пациентам выписали 4 227 рецептов на сумму 7,9 миллиона рублей по региональной льготе, 2 013 рецептов на сумму 11,5 миллиона рублей по федеральной льготе. Проводится процедура закупки дорогостоящих лекарственных препаратов для онкологических больных на сумму 26 миллионов рублей. Было отмечено, что за последний год увеличилось число выявленных онкозаболеваний на ранних стадиях – в том числе благодаря диспансеризации, проекту «Онкопатруль» и проведению акций «День открытых дверей» в онкодиспансере.

Как сообщает министерство здравоохранения Амурской области, на коллегии также была представлена информация о состоянии онкологической помощи населению Тамбовского, Ромненского районов, рабочего поселка Прогресс. Обсудили и качество оказания медицинской помощи по профилю «паллиативная медицинская помощь» в больницах нескольких муниципальных образований.

Итоги работы коллегии подвела министр здравоохранения области Евгения Жарновникова. «Выполнение мероприятий регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями в Амурской области" – в числе приоритетов деятельности минздрава. Для стабильного развития онкологической службы в Приамурье нам необходимо провести большую работу как по кадровому обеспечению, так и по укреплению лечебно-диагностической базы. Мы продолжим сотрудничество с главами муниципальных образований в части разработки поддержки программ молодых специалистов, дополнительных мер социальной поддержки. Примем все меры к тому, чтобы обеспечить своевременное и качественное обследование пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, с дальнейшим направлением в специализированные медицинские организации. Вопросы онкологического профиля находятся на нашем постоянном контроле», – заверила министр.