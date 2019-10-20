МЧС предупреждает об усилении ветра и опасности палов в Амурской области

В понедельник, 21 октября, в Амурской области ожидается усиление ветра. Скорость порывов достигнет 15–18 метров в секунду. В таких условиях заметно возрастает опасность быстрого распределения огня.

По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 21 октября по области и в Благовещенске ожидается усиление по северу восточного, юго-восточного, по югу юго-западного ветра. На мобильные телефоны амурчан МЧС разослало сообщения с предупреждением.

При усилении ветра на территории области возможно возникновение аварийных ситуаций, обусловленных нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения, увеличение случаев травматизма среди населения в результате падения веток, деревьев и широкоформатных конструкций. Прохожим необходимо соблюдать осторожность и держаться подальше от опасных объектов.

Особенно осторожно в ветреную погоду следует обращаться с огнем. Палы сухой травы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и лесным пожарам. Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий – и уголовную ответственность.