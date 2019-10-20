Здания бывшей горбольницы № 3 в Благовещенске проданы за 264,1 миллиона

В Благовещенске определен новый собственник комплекса зданий, в которых до 2015 года размещалась третья городская больница. Среди объектов есть памятник архитектуры – здание 1911 года постройки, в котором в начале ХХ века находилась больница общины сестер милосердия Красного креста. Учредителем компании, в собственность которой перешли это и остальные здания, является Ли Эньцзин.

По данным из открытых источников, ООО «Строймагнат Премиум» было зарегистрировано в июне 2015 года в Благовещенске по адресу: улица Первомайская, 17. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. Всего зарегистрировано 47 видов деятельности, среди которых выращивание зерновых, овощей, добыча руд и драгметаллов, производство пива, кирпича, изделий из бетона и гипса.

Сносить старинное здание нельзя: его охраняет статус «Памятник архитектуры и градостроительства регионального значения».

Вместе с ним продавались 13 строений – больничные корпуса, лаборатории, гараж, а также земельный участок.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», торги, назначенные на 8 октября, перенесли на 17 октября. Продавцом выступало министерство имущественных отношений Амурской области. В аукционе приняли участие два претендента: ООО «Александр» и ООО «Строймагнат Премиум». Начальная цена продажи имущества составила 263 миллиона 710 тысяч 196 рублей. Победителем торгов стал «Строймагнат Премиум» – организация предложила на 100 тысяч больше, чем их конкурент. Объект продан за 264 миллиона 100 тысяч рублей.

Условием конкурса является проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Согласно условиям торгов, договор купли-продажи комплекса зданий должен быть заключен не позднее, чем через пять рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Продажа исторической достопримечательности взволновала некоторых представителей общественности. В соцсетях они начали обсуждение, основным лейтмотивом которого было «здания продают Китаю». В обсуждении принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Он по пунктам ответил на наболевшие вопросы участников обсуждения:

Конкурс был открытым – выиграл тот, кто предложил самую высокую цену. Историческое здание будет сохранено, так как охраняется законом, и мы за этим внимательно проследим. Этажность нового здания (если собственник решит строить новое) будет ограничена, рассмотрим на архитектурно-историческом совете. Городской музей будет в здании на Шевченко 1, мы его передаем под эти цели в управление Минкульта. Что касается нехватки пространств под культуру/искусство – готов обсуждать предложения. Желательно с вариантами источников финансирования на содержание.

Также Василий Александрович добавил, что в Благовещенске начался ремонт выставочного зала на улице 50-летия Октября. «Так что в следующем году у города будет своя картинная галерея», – заверил губернатор.

Что касается стоимости зданий бывшей третьей горбольницы, проданных с аукциона, глава региона объяснил, что стартовая цена определялась экспертами в соответствии с законом. «Такие моменты очень внимательно проверяются прокуратурой», – подчеркнул Василий Орлов.

Он попросил собеседников не заниматься поисками «черной кошки в темной комнате» и разъяснил, что содержание объектов недвижимости ложится на бюджет. В частности, пустующий комплекс зданий бывшей третьей городской требовал по 10 миллионов рублей ежегодно. А на средства, вырученные с его продажи, отремонтируют пять поликлиник – для этого уже готовят проектно-сметную документацию.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», медицинский центр «Белая роза», работающий в здании на Уралова, должен сменить адрес. Еще в конце 2018 года глава региона Василий Орлов дал задание региональному министерству здравоохранения подобрать варианты для размещения медцентра.