Шаман из Якутии снял видео с призывом к экстремизму в Амурской области

В Якутии суд признал, что уголовное дело против шамана Александра Габышева было возбуждено правомерно. Адвокат обвиняемого считает, что при возбуждении был нарушен принцип территориальной подследственности. По словам защитника, видеозапись, содержащая призывы к экстремизму, была сделана в Амурской области.

Уголовное дело по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» на шамана Александра Габышева возбуждено правомерно. Такое решение вынес судья Якутского городского суда Максим Горохов по итогам заседания. Об этом сообщает «Якутия.Инфо».

Основным доводом адвоката Ольги Тимофеевой было то, что при возбуждении уголовного дела был нарушен принцип территориальной подследственности, которое привело к тому, что постановление вынесено неуполномоченным должностным лицом.

Уголовное дело было возбуждено следователями ФСБ на территории Якутии на основании рапорта МВД о видеозаписи, содержащей призывы к экстремизму. Хотя на момент совершения инкриминируемого Александру Габышеву преступления он находился за пределами республики.

Адвокат Ольга Тимофеева указала на то, что видеозапись была сделана на территории Амурской области. На вопрос судьи Максима Горохова, на основании чего установлено, что запись была произведена именно там, Тимофеева сослалась на представленные материалы. В частности, на текст инкриминируемого видеоматериала, из которого ясно, что на тот момент он находился на пути из Тынды.

Присутствовавший на суде следователь ФСБ на доводы защиты ответил, что установить по видеозаписи место, где Александр Габышев озвучивал экстремистские высказывания, невозможно. Из видеоролика не ясно, что запись сделана в Амурской области или где-то еще. Поэтому уголовное дело было возбуждено с формулировкой о том, что место совершения преступления неизвестно. Прокуратура поддержала доводы ФСБ.

Адвокат Ольга Тимофеева указала, на то, что Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрены случаи, когда уголовные дела могут передаваться без учета принципа территориальности. Но для этого необходимо процессуальное решение, подписанное соответствующим должностным лицом, которого в деле нет.

Те не менее Якутский городской суд постановил, что что уголовное дело по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» на шамана Александра Габышева возбуждено правомерно.

У защиты есть 10 дней на обжалование в Верховном суде Якутии. Адвокат Ольга Тимофеева, представляющая интересы Александра Габышева, прокомментировала «Якутия.Инфо», что с вынесенным решением судьи Максима Горохова она не согласна и будет его обжаловать.

По информации News.ru, Габышев был задержан 19 сентября в Бурятии. Мужчина шел пешком из Якутии в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». В отношении него возбудили уголовное дело. После задержания он был помещен в психоневрологический диспансер, откуда его выпустили 20 сентября, а затем избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 5 октября в Якутске провели согласованную акцию в поддержку шамана. Санкционированное мероприятие посетили примерно 50 человек.