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20октября
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сегодня, 12:40 0

Торговец рыбой из Амурской области занимался сбытом наркотиков в Забайкалье

Торговец рыбой из Амурской области занимался сбытом наркотиков в Забайкалье
Фото: u24.ru

В Забайкалье приговорили к восьми годам лишения свободы жителя Амурской области за сбыт наркотиков в крупном размере. В городе Могоча он торговал рыбой и параллельно занимался незаконной деятельностью. Об этом сообщается на сайте Могочинского районного суда.

В январе 2019 года мужчина, находясь в городе Свободном Амурской области, приобретал у неустановленного лица гашишное масло в крупном размере, после чего перевозил его на территорию города Могоча в Забайкальском крае для дальнейшего сбыта. Также в феврале и апреле 2019 года амурчанин продал гашишное масло в крупном размере жителю города Могоча.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, пояснив, что не занимался сбытом наркотических средств, а был посредником в приобретении гашишного масла.

В итоге подсудимый признан судом виновным. При назначении наказания суд учел отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих: состояние здоровья, семейное положение, признательные показания в ходе предварительного следствия. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия

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