Дождь и снег: прогноз погоды в Приамурье на 21 октября

В Амурской области 21 октября ночью будет облачно с прояснениями, местами ожидается дождь, мокрый снег. Днем на севере будет облачно, на юге установится переменная облачность, также пройдет дождь и мокрый снег.

По северу будет дуть восточный, юго-восточный ветер, по югу – юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду.

Температура в ночные часы составит от минус 1 до плюс 4, местами будет минус 4…9. Днем термометры покажут 6…11 градусов выше нуля, местами будет от нуля до плюс 5.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, пройдет слабый дождь. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 2…4, днем – плюс 8…10, сообщает Амурский гидрометцентр.