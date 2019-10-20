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20октября
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сегодня, 13:22 0

Дождь и снег: прогноз погоды в Приамурье на 21 октября

Дождь и снег: прогноз погоды в Приамурье на 21 октября
Фото: pikabu.ru

В Амурской области 21 октября ночью будет облачно с прояснениями, местами ожидается дождь, мокрый снег. Днем на севере будет облачно, на юге установится переменная облачность, также пройдет дождь и мокрый снег.

По северу будет дуть восточный, юго-восточный ветер, по югу – юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду.

Температура в ночные часы составит от минус 1 до плюс 4, местами будет минус 4…9. Днем термометры покажут 6…11 градусов выше нуля, местами будет от нуля до плюс 5.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, пройдет слабый дождь. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 2…4, днем – плюс 8…10, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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