В Белогорске на пешеходном переходе иномарка сбила школьника (видео)

В Белогорске 19 октября в 12:50 случилось ДТП с участием ребенка. Мальчик 2005 года рождения переходил дорогу по пешеходному переходу, в это время по проезжей части двигался автомобиль Toyota Mark II и не пропустил пешехода.

По словам местных жителей, авария произошла по улице Набережной недалеко от школы. Как сообщили в Амурской госавтоинспекции, сбитого мальчика с травмами увезли в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Между тем, видеозапись аварии появилась в одном из белогорских пабликов в Инстаграм. Мнения об увиденном в комментариях разделились:

– В смысле, он что ехал и не видел?

– Вы что не видите, ребёнок выбегает на пешеходный переход. Вот теперь пусть родители отвечают за нарушение правил, ребенок сам здесь виноват.

– Водитель всё равно вкис. Владелец источника повышенной опасности возмещает вред здоровью независимо от формы вины. Знайте. Даже если ты не виноват, платить тебе.

–А то, что пешеходный переход, знак «Дети», рядом школа – вообще ничего не говорит водителю? Я сама водитель и живу не далеко от школы, скорость снижаю, подъезжая, потому что понимаю, что дети могут в любую минуту оказаться на проезжей части, понятно, что родители не донесли ребёнку о том, что нужно убедиться в том, что все машины останавливаются и пропускают его. Но, к сожалению, не все водители видят знак «Пешеходный переход».

– Присмотритесь , ребёнок стоит, а не выбегает резко, ближняя машина проехала, и он просто быстро начал двигаться по переходу, он стоял прям перед переходом, водила уже должен был тормозить заблаговременно, просто тот одну машину пропустил, так и стоял, ну и в свою очередь водителю пофиг: «ещё постоит, я еду».

– Уважаемые автолюбители слегка пооборзели, порой чуть ли не 15 минут стоишь у пешеходного, ждёшь пока соизволят остановиться.