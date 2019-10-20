В селе Томское потратили 26 миллионов на новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В селе Томское открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и проекта «Детский спорт». Он обошелся почти в 26 миллионов.

Здесь появились футбольное поле с покрытием, которое зимой будет сменять хоккейная площадка, площадки для игры в баскетбол и волейбол, легкоатлетические дорожки, зона с тренажерами и полоса препятствий, атакже теплая раздевалка и трибуна на сотню посадочных мест.

«Особенность этих площадок в том, что они находятся в свободном доступе и все жители районов, где эти площадки установлены могут на них заниматься физкультурой», – пояснил министр спорта Дмитрий Кутека.

«Здесь было такое поле малопригодное. Экстремальные условия. Для малышей нужна ровная площадка, чтобы они умели обращаться с мячом. Поэтому получив такое поле, я думаю, что мы будем прибавлять и в обучении начинающих, ну и совершенствовать мастерство тех, кто достиг определенных высот», – поделился тренер команды «Юность» Виктор Плотников.

Но самые главные пользователи площадки – ученики местной школы. Это 456 человек – не только местные, но и приезжие из ближайших сел. «Негде было прыжки в высоту выполнять. Теперь у нас с той стороны корта будет переносное такое оборудование, которое нужно будет как раз для этого вида спорта», –рассказала директор школы села Томское Нина Кудяк.

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса прошло с вручением благодарственных писем и показательными выступлениями. Их провели местные футболисты и каратисты.