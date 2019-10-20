Амурская область попала в список регионов с высоким транпортным налогом

Рай для владельцев маломощных автомобилей (мощностью до 100 лошадиных сил) — в Оренбургской области: там платить налог на такие машины вообще не нужно. В Калининградской и Свердловской областях ставка самая низкая в стране — 2 рубля 50 копеек за лошадиную силу. Налог на «Гранту» здесь составит лишь 217 рублей 50 копеек. Дороже всего обходятся такие машины жителям Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также в республиках Башкортостан и Марий Эл: там платят по 25 рублей за 1 лошадиную силу.

Самые счастливые владельцы автомобилей с моторами мощностью от 100 до 150 лошадиных сил живут в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе. В этих регионах нужно платить по 7 рублей за одну лошадиную силу или всего 749 рублей за «Рио» и 1 008 рублей за «Кашкай». В 5 раз выше налог в 10 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге и области, Вологодской, Курской, Новгородской и Орловской областях, республиках Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан.

Ещё в 7 регионах этот диапазон мощности дробится на границе 125 лошадиных сил: в Москве, Еврейской автономной области, Калужской, Кировской, Пермской и Самарской областях и Республике Бурятии действуют разные ставки для машин мощностью 100–125 и 125–150 лошадиных сил.

Самые лояльные налоговые ставки на машины с двигателями свыше 150, но не больше 200 лошадиных сил — в Республике Ингушетия (10 рублей за силу), Магаданской области (15 рублей) и Республике Саха (17 рублей). В категории больше 200 лошадиных сил к ним присоединяется Ненецкий автономный округ.

Больше всех за мощные авто, свыше 200 лошадиных сил, придется заплатить жителям регионов европейской части России, а также некоторым дальневосточникам — автомобилистам Камчатки, Хабаровского края, Амурской области и Сахалина. В Амурской области транспортный налог на Toyota Land Cruiser 200 (235 лошадиных сил) составляет 17 625 рублей, а за Infiniti QX70 (333 лошадиные силы) амурчанам придется заплатить почти 50 тысяч рублей.

Подсчеты экспертов вызвали волну возмущения автомобилистов в соцсетях и пабликах, пишет SakhalinMedia.ru. Автовладельцы негодуют:

«Транспортный налог в России похоже стали путать с налогом на роскошь», — пишут недовольные авторы постов.

«Мощные Лексусы портят дороги не больше, чем малолитражные ВАЗы», — вторят им в ответ другие.

Известно, что транспортный налог исчисляется и уплачивается по месту прописки владельца машины. Таким образом, прописавшись в «дешевом» регионе можно сэкономить круглую сумму, дают советы опытные автомобилисты в соцсетях.