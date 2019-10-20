Амурская область попала в список регионов с высоким транпортным налогом
Эксперты «Авто.ру» провели исследование и выяснили, в каких регионах России самые низкие и самые высокие транспортные налоги. Рассматривались налоговые ставки на примере шести моделей разной мощности возрастом пять лет: Lada Granta (87 лошадиных сил), Kia Rio (107 лошадиных сил), Nissan Qashqai (144 лошадиные силы), Toyota Camry (181 лошадиная сила), Toyota Land Cruiser 200 (235 лошадиных сил), Infiniti QX70 (333 лошадиные силы).
Рай для владельцев маломощных автомобилей (мощностью до 100 лошадиных сил) — в Оренбургской области: там платить налог на такие машины вообще не нужно. В Калининградской и Свердловской областях ставка самая низкая в стране — 2 рубля 50 копеек за лошадиную силу. Налог на «Гранту» здесь составит лишь 217 рублей 50 копеек. Дороже всего обходятся такие машины жителям Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также в республиках Башкортостан и Марий Эл: там платят по 25 рублей за 1 лошадиную силу.
Самые счастливые владельцы автомобилей с моторами мощностью от 100 до 150 лошадиных сил живут в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе. В этих регионах нужно платить по 7 рублей за одну лошадиную силу или всего 749 рублей за «Рио» и 1 008 рублей за «Кашкай». В 5 раз выше налог в 10 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге и области, Вологодской, Курской, Новгородской и Орловской областях, республиках Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан.
Ещё в 7 регионах этот диапазон мощности дробится на границе 125 лошадиных сил: в Москве, Еврейской автономной области, Калужской, Кировской, Пермской и Самарской областях и Республике Бурятии действуют разные ставки для машин мощностью 100–125 и 125–150 лошадиных сил.
Самые лояльные налоговые ставки на машины с двигателями свыше 150, но не больше 200 лошадиных сил — в Республике Ингушетия (10 рублей за силу), Магаданской области (15 рублей) и Республике Саха (17 рублей). В категории больше 200 лошадиных сил к ним присоединяется Ненецкий автономный округ.
Больше всех за мощные авто, свыше 200 лошадиных сил, придется заплатить жителям регионов европейской части России, а также некоторым дальневосточникам — автомобилистам Камчатки, Хабаровского края, Амурской области и Сахалина. В Амурской области транспортный налог на Toyota Land Cruiser 200 (235 лошадиных сил) составляет 17 625 рублей, а за Infiniti QX70 (333 лошадиные силы) амурчанам придется заплатить почти 50 тысяч рублей.
Подсчеты экспертов вызвали волну возмущения автомобилистов в соцсетях и пабликах, пишет SakhalinMedia.ru. Автовладельцы негодуют:
«Транспортный налог в России похоже стали путать с налогом на роскошь», — пишут недовольные авторы постов.
«Мощные Лексусы портят дороги не больше, чем малолитражные ВАЗы», — вторят им в ответ другие.
Известно, что транспортный налог исчисляется и уплачивается по месту прописки владельца машины. Таким образом, прописавшись в «дешевом» регионе можно сэкономить круглую сумму, дают советы опытные автомобилисты в соцсетях.
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