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20октября
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сегодня, 10:37 0

Открыт погранпереход Мохэ – Джалинда для транспортировки нефтяного оборудования

Китайская компания CNPC отправила из Мохэ в Джалинду две установки для очистки труб нефтепровода Сковородино – Мохэ. Установки были вывезены в Амурскую область через речной пункт пропуска Ляньинь, сообщает управление речной безопасности провинции Хэйлунцзян.

Как сообщает ведомство, для того, чтобы доставить оборудование, российская сторона отправила к пункту пропуска Ляньинь буксирный катер Рекорд-2. В связи с тем, что 10 октября Амур обмелел, китайская сторона организовала перевалку грузов до места, куда смог причалить российский буксирный катер.

Регулярное грузовое и пассажирское сообщение на пограничном переходе Мохэ – Джалинда было приостановлено в 2004 году. На данный момент погранпереход используется в технических целях, пишет biang.ru.

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#Китай #энергетика

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